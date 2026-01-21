¹¾¸¶·¼Ç·¡ßÎëÌÚ½¨»Ò¡¡¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ä
À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÊ¶Áè¤äºÒ³²¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¡¦¹¾¸¶·¼Ç·¤µ¤ó¤È¡¢À»¿´²ñ¥·¥¹¥¿¡¼¡¦ÎëÌÚ½¨»Ò¤µ¤ó¤Î¶¦Ãø¡ØºÇÎÉ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ëË¡Â§¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÂÐÃÌ·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¾¸¶¤µ¤ó¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÊª¤È¤Þ¤¬¤¤Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡
¹¾¸¶¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤¤¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¿Í¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¿Í¤«¤éË«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òË«¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸¶¡¡»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤â¡¢¤É¤³¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¼«Ê¬¤Ï°Î¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í
¹¾¸¶¡¡¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡Ã¯¤Ç¤â¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍýÍ³¤Ç¿Æ¤«¤é¤Ò¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤É¤Ï¡¢¿Æ¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ì¤ÐÍýÉÔ¿Ô¤µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¼«¸ÊËÉ±Òºö¤È¸À¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ØºÇÎÉ¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤ëË¡Â§¡Ù¡ÊÃø¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢ÎëÌÚ½¨»Ò¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¼ÁÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤á¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤â²áµî¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«º£¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤è¤·´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÆÀºö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸¶¡¡¤¿¤À¤·¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÊª¤È¤Þ¤¬¤¤Êª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜÊª¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¾¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ¥±Û´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ïµ¶Êª¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖË«¤áÆüµ¡×¤Î½¬´·²½
ÎëÌÚ¡¡±Ô¤¤»ØÅ¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Î¿´¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤É¤ó¤Ê¿Í¤â¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤Æü¤â¤¢¤ì¤ÐÄã¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¼«¸Ê·ù°¤ä¼«¿®¤Î·çÇ¡¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¼«¸ÊÈÝÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ëÍîÃÀ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Ì²¤ëÁ°¤Ëº£Æü¤Î¼«Ê¬¤ÎË«¤á¤É¤³¤í¤ò½ñ¤½Ð¤¹¡ÖË«¤áÆüµ¡×¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¹¾¸¶¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎË«¤á¤É¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÎË«¤á¤É¤³¤í¤ò»°¤Ä¤¯¤é¤¤¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Î¡¼¥È¤Ëµ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢Æâ¤Ê¤ë¼«Ê¬¤¬Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡Öº£Æü¤â¤Á¤ã¤ó¤Èµ¯¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ°Î¤¤¤Í¡×¤È¤«¡Öº£Æü¤â»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤«¤é¾å½ÐÍè¤À¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²È»ö¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ó¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¤«¡¢¡Öº£Æü¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤è¡×¤ÈË«¤á¤ë¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖË«¤áÆüµ¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é»×¤¦Â¸Ê¬¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ì²¤ëÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÀøºß°Õ¼±¤ËÝî¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¹¾¸¶¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë»×¤¤ÊÊ¤Î½ñ¤´¹¤¨¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£»×¹Í¤¬¤ä¤¬¤Æ¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¥É¥¥¡¼¥¤¥ó¥°¤È¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡¢¸²ºß°Õ¼±¤ÈÀøºß°Õ¼±¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ï±ü¤¬¿¼¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½Ê£»¨²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÈÆâ¤Ê¤ë¼«Ê¬¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¿Í¤Ë²¿¤È¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤ÈÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ÎÃæ¿´¼´¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¿´¼´¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´¼´¤Ï°ìÅÙÄê¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¹¾¸¶¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¿´¼´¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢º²¤È¤¤¤¦º¬¸»¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ã¿è¤Êº²¤ÎÌÜ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤Ä¤á¤ì¤Ð¡¢²¿¤¬Á±¤Ç²¿¤¬°¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î´ð½à¤òÎîÅª¿¿Íý¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·Ãæ¿´¼´¤Ï¡¢°ìÅÙÄê¤á¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾®²æ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë·¹¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾ï¤ËÅÀ¸¡¤òÂÕ¤é¤º¡¢¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¤½¤ÎÅÔÅÙ½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¡»þÂå¤â¼«Ê¬¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤â¹ï¡¹¤È°Ü¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁ±¤Ç¤¢¤ê°¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ó¤ÎÎ¹¤Ï»à¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
