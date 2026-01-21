俳優・山田孝之、“新たな発表”を予告「少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」 “意味深”動画にファンそわそわ「どこまでもミステリアス」「ドキドキワクワクする」
俳優の山田孝之（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。自身の活動について2月に“新たな発表”があることをほのめかした。
【動画】「少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」山田孝之が公開した“意味深”な予告動画
山田は「『俳優とは何か？』と聞かれました。少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」とつづり、1本の動画をアップした。
動画では、マウンテンバイクに乗った山田がフレームイン。「NO ENTRY TO BICYCLES」の標識の前でバイクを降り、“自転車禁止区域”へと歩いていく様子が映し出されている。
詳細は「2026年2月2日に発表します」と明かし、「@actor_project22」のメンションを添えた。
ユーモアが感じられるこの“予告”に対し、ファンからは「またまた何か新たなチャレンジをするんですね」「危ない領域ですかっ」「何やろ ドキドキワクワクする」「ひゃー楽しみ！危ない山田さんもまた堪らないんだろうなぁ」「『勇者ヨシヒコ』シリーズ復活？」「どこまでもミステリアス俳優 大好きです」「ぶっ飛んだ発表を待ってます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
