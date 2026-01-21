水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第13話「信用できない語手」が1月21日、放送される。

【写真】フィクサー・浦を演じる毎熊克哉

ゲスト出演は、毎熊克哉さん、橋本良亮さん（A.B.C-Z）。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、1月21日放送回のネタバレを含みます。

第13話あらすじ

杉下右京（水谷豊）が行きつけの紅茶店を訪れると、政財界のフィクサーとして暗躍し、右京が最大限の警戒を抱いている浦神鹿（毎熊克哉）の姿があった。

どうやら右京を“待ち伏せ”していたようだが、相変わらずつかみどころがない。そして、思いも寄らない話を持ち掛けてくる。

自分は家族全員が殺害された犯罪被害者で、被疑者死亡で打ち切られた捜査に納得がいっていないため、右京に再捜査をしてほしいという。

同じ頃、捜査一課は、大手建設会社の会長が、愛人と共に遺体で発見された事件を追っていて…!?

浦をめぐる過去

浦の言動に胸騒ぎを覚えた右京は亀山薫（寺脇康文）と、浦の家族が殺された過去の事件を洗い直すことに。それは24年前に起き、浦以外の家族4人が殺害され、屋敷が全焼する惨事だった。

そして、庭師の男の遺体が発見され、犯行を示す遺書があったことから、事件は被疑者死亡で幕引きされたらしい。



そんな中、松永理（橋本良亮）という公安の刑事が特命係の前に現れ、浦に関する驚きの事実を告げる。

やがて、浦をめぐる過去の事件と、一課が追う現在の事件に、ある共通点が浮かび上がってくる。