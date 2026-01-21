東京都浴場組合からの発表です。

【映像】東京都浴場組合のHP

「スマートフォンアプリ『東京の銭湯』のサービス終了、および新アプリ『@1010』の公認に関するお知らせ

平素より東京銭湯をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび、長らくご利用いただいてきたスマートフォンアプリ 『東京の銭湯』（以下『公式アプリ』） は、2027年3月31日（水）をもってサービスを終了することとなりました。これまでご愛用いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

公式アプリは2017年の公開以来、銭湯巡りを楽しむ多くの方にご利用いただいてきました。しかし、スマートフォン環境やセキュリティ基準の変化により、今後も安心してお使いいただくことが難しい状況となりました。

こうした事情を踏まえ、東京都浴場組合として、公式アプリのサービスを終了することを決定いたしました。

東京都浴場組合は、銭湯巡りをより楽しくする機能を備えたアプリ 『@1010（アット・セントー）』（以下「新アプリ」） を公認します。

このアプリは、2026年1月26日にリリース予定です。

● 銭湯お遍路を含めたスタンプラリー機能

● 現在地から銭湯を探せる便利なマップ

● チェックイン機能による来店記録

● GPSやNFC連携による正確なスタンプ取得

など、公式アプリを超える機能を備えています。

なお、新アプリの開発・運営・保守は、アプリ提供事業者が行います。機能や操作方法に関するお問い合わせは、アプリ内のサポート窓口をご利用ください。

新しいアプリを通じて、銭湯巡りをより楽しく、より便利にお楽しみいただけるよう、公認という立場でアプリの品質向上に協力してまいります。

公式アプリで集めていただいた銭湯お遍路の履歴は、新アプリへ引き継ぐことができません。

組合としても、可能な限り移行できる方法を検討しましたが、技術的・運用的な制約により、安全で公平な移行は実現できないという結論に至りました。

この点につきましては、誠に心苦しく、深くお詫び申し上げます。

公式アプリは、約1年間の猶予期間を設けて2027年3月31日（水）をもってサービスを終了する予定です。

この期間中は、引き続き公式アプリをご利用いただけますが、OSやアプリストアの仕様変更により、予定より早く利用できなくなる場合がありますのでご了承ください」

（『ABEMA NEWS』より）