¡Ú³ÚÅ·¤â½ËÊ¡¡Û¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡Ö2013Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AJ Congratulation ! ¡×
¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ø¸ÅÁã¡¦³ÚÅ·¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë2026Ç¯ÅÙ¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤¬ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤È¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó»á¤¬ÅöÁª¥é¥¤¥ó¤ÎÆÀÉ¼Î¨75¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¡¢ÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢10ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÂÇ·â¤Ç¤âÄÌ»»434ËÜÎÝÂÇ¤È³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢2013Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2013Ç¯¤Ï¡¢26ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.243¡¢94ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤â¥¸¥ç¡¼¥ó¥º»á¤Î±É¸÷¤òµåÃÄSNS¤Ç½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ªàAJá¤Î°¦¾Î¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢º£²ó¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£AJ Congratulation ! ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£