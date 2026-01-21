女性の意思で意図しない妊娠を防ぐことができる経口避妊薬、ピル。アメリカでは1960年に承認されたが、日本での承認は大幅に遅れた1999年。ピル承認に向けた活動に関わってきた産婦人科医で、日本家族計画協会の北村邦夫会長（74）が新刊『ピル承認秘話 わが国のピル承認がこれほど遅れた本当の理由（わけ）』（薬事日報社）を出版した。北村医師は「ピルほど難産だった薬はない」と振り返る。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部 油原聡子）

【図】緊急避妊薬の売上シート数と中絶実施率の年次推移

難産だったピル

＜ピルは、女性ホルモンを含む経口避妊薬。１錠あたりに含まれるエストロゲン（卵胞ホルモン）の量により、低用量・中用量・高用量に分類される＞

日本はピル承認までに米国に遅れること40年もの時間がかかりました。エイズの感染拡大が懸念された時期にはピル解禁が性の乱れを助長すると言われたり、ピルが環境に影響を及ぼす「環境ホルモン」と言われたり…。承認が何度も見送られたため、製薬企業が準備していたピルを何度も太平洋に捨てることになったという噂が流れたほどです。ピルほど難産だった薬はない。承認までの道のりを日本家族計画協会のサイトで連載していたのですが、100回ほど続いたのでまとめて本にしたいと思ったのです。

＜北村医師が女性の避妊に関心を持ったきっかけは1980年代にさかのぼる。1978年に自治医大を1期生として卒業し、群馬県庁に在籍して母子保健行政に関わった＞

保健所や県庁で母子保健に携わっていた時に、10代の人工妊娠中絶が増えているデータに接したのです。行政では統計データに触れることはできるけれどその背景はわからない。自治医大は卒業後に知事が指定した診療所や行政機関などで９年間働くことが義務づけられていますが、ちょうど義務年限が終わった1年後、日本家族計画協会から誘いがあったんです。1988年から協会の東京・市ヶ谷にあるクリニックに勤務するようになりました。

＜臨床現場で出会ったのは意図しない妊娠から中絶を選択する若い女性たちだった＞

中学生で中絶をする子もいました。悲しいけれど中絶することはあるし、産めばいいという問題でもない。当時、避妊方法はコンドームを使用するか腟外射精など男性任せの避妊法が中心でした。妊娠は女性の体にしか起こらないのに、なぜ男性任せの避妊方法に依存しているのかとても疑問でした。

妊娠の負担の大きさ

＜新刊では、避妊薬の歴史にも触れる。北村医師に大きな影響を与えたのが、家族計画の母と言われ、19世紀から20世紀にかけて米国を中心に活躍したマーガレット・サンガーだ＞

今から100年以上前、マーガレット・サンガー（1879〜1966）はニューヨークの貧民街で家族計画運動をスタートします。実はサンガーの母親は18回目の妊娠後に50歳で亡くなっていた。その時にサンガーは自分の父に「あなたが母を殺した」と言うんです。カトリック教徒だったから中絶できなかった。

その後、サンガーが貧民街で訪問看護師として働き始めると、健康を顧みず、出産を続けて貧困に陥る女性たちに出会います。当時はコムストック法という法律があって避妊法や避妊の情報にアクセスすることは禁止されていました。サンガーは、避妊指導や避妊方法を伝えたということで何度か投獄されています。



イメージ（写真提供：Photo AC）

1950年、サンガーは後にピル開発の父と言われるグレゴリー・ピンカスと出会い、女性にとって安全な避妊方法を開発するよう依頼します。サンガーの話から分かるように、お産はおめでたいことではあるけれど、女性の体に与える負担は大きいのです。

ピルでエイズが拡大？

＜アメリカでは1960年に「エナビット」（高用量ピル）が承認。副作用の少ない低用量ピルの研究・開発が進み、欧米では1970年代には低用量ピルが認められる。一方、日本では1957年に塩野義製薬が「ノアルテン錠」（黄体ホルモン剤）を発売。避妊薬としての承認が難しかったため、無月経、月経異常などの適応になった。1960年代になると、世界的にサリドマイドの薬害が問題に。催眠・鎮痛剤のサリドマイドを服用した妊婦から奇形児が生まれたことから、日本でもピルの議論が停滞。その後、1985年には厚生相に臨床治験の要望書が出され、被験者5000人余り、７万周期に及ぶ臨床試験も行われた。だが、1992年にはピル解禁によってエイズが感染拡大するという懸念が示される。「性の乱れ」や「環境ホルモン」などさまざまな横やりが入り、日本では承認が繰り返し先送りされてきた＞

僕が本格的にピル承認の運動に関わるきっかけとなったのが1992年。読売新聞社の記者から電話がかかってきたんですよ。「先生、ピルの承認が凍結されました。承認されたらエイズが蔓延するという理由です」と言われて。「ちょっと待って、別の問題じゃないの」と思いましたね。エイズ感染拡大を防ぐのは教育であり、コンドームを正しく装着すること。エイズ予防のためにピルの承認を先送りするのは違う。

当時、新しい薬の審議は「薬事審議会」で行うのですが、なぜか公衆衛生を審議する「公衆衛生審議会」で議論されることになりました。そこで、「エイズが日本で蔓延しないのはコンドームが主な避妊方法だからだ。ピルを承認したらコンドームが使われなくなる」なんて意見が出た。この議論が注目されて、僕のところに取材が舞い込むようになりました。

読売新聞紙上で僕がピル賛成派として取材を受けた時は両論併記だったんです。もう１人は当時の国立感染症研究所の情報センター長の井上栄さん。両論併記となるとどちらの意見も同じ分量ですが、このころはピルを求める国民の声のほうがはるかに大きかった。どちらの意見も同じ扱いは、納得できませんでしたね。



『ピル承認秘話 わが国のピル承認がこれほど遅れた本当の理由（わけ）』（著：北村邦夫／薬事日報社）

この後、この記事の僕の顔写真に赤でバツ印をつけた怪文書が関係者に送られたこともあった。知り合いから「注意したほうがいいよ」と言われました。それくらいピルはデリケートなテーマでした。

政治家のピルに関する誤解もありました。たとえば、1997年、厚生大臣を務めていた小泉純一郎さんは、ある雑誌の連載で、「薬というのは本来病気を治療するため。体内の異常な部分を正常にするもの。だがピルはその逆で、正常な生理機能を異常にさせるのが気がかりです」とか、書いていたので会いに行きました。医学的な視点での話と日本での承認先送りの現状をお話しすると、小泉大臣がうなずきながら聞いてくれたことを覚えています。

ついに承認へ

＜北村医師は1999年、関係省庁の若手官僚や議員と綿密な打ち合わせを重ねた。２月の予算委員会に向け、ピルへの懸念を払拭し、有効性を伝える答弁のシナリオを作成。ついに６月に避妊薬として低用量ピルが承認され９月に発売に至った＞

日本だけでなく世界のメディアも、ピルの副作用は大きく報道する。でも副作用に比べたらメリットのほうが大きい。雲泥の差ですよ。ピルの歴史を振り返ると定期的に副作用が取り上げられる。悲しい歴史を持っている薬ですね。



イメージ（写真提供：Photo AC）

日本は、ジェンダーバイアス（性別に基づく偏見や固定観念）の問題もあるかもしれません。勃起不全治療薬のバイアグラは申請から半年で承認されましたし、最近は、同じく勃起不全薬「シアリス」は申請からＯＴＣ化（一般販売）までざっと４ヵ月。

ピルの場合は、女性がピルを服用すると性が乱れるとか言われましたが、それを言うなら、男性の勃起不全治療薬のほうが性の乱れを起こす可能性がある。バイアグラが出て半年くらいの頃、バイアグラを使った男性と性交渉をして、腟壁裂傷になった女性を診察しました。そういう例を考えると勃起不全の治療薬こそ、性感染症の問題を議論するべきです。

フェミニストの反対

避妊の主導権を男性に奪われて傷つく女性たちを目の当たりにしてきましたが、日本人女性が「本当の意味での自立」を求めているのか、疑問に思うこともありました。

1990年に、外国通信社の記者から「女性の自立には生殖コントロールが不可欠なのに、日本の女性は男の医者や役人任せで政府にピル認可の陳情をしたり、圧力をかけたりしたという話は聞きませんね」と言われたんです。

印象に残っているのは1994年、アメリカやカナダを回ってピルの専門家と意見交換をした時のこと。「科学的にピルの安全性や有効性を伝えることはできるけれど、ピルを飲むのは日本の女性たち。私たちは日本の女性の口のなかにピルを押し入れることはできません」と言われたんです。



日本家族計画協会の北村邦夫会長

「女性たちを動かさなくちゃいけないんだ！」と気づいて帰国したその日に偶然、人口問題について話し合った「カイロ会議」の報告会が日比谷であると知って足を運びました。いわゆるフェミニストと呼ばれる人たちが参加していたんです。そこで、僕は「避妊方法の選択肢が限られているために中絶を余儀なくされているという現実がある」と低用量ピルが承認されていない現状を訴えた。そうしたら「日本人女性の体を痛めつけようとするのか」「女の体を薬漬けにするのか」と猛反論された。

「ピルは危険な薬」というイメージがついてしまっていたんです。1970年代前半に、中ピ連（中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合）が過激なパフォーマンスをしたことで怖いイメージがついたのかもしれません。それに当時は、月経困難症の治療薬として承認されていた中・高用量ピルを避妊のために飲んでいた女性が多くいました。低用量より副作用が重いから「危険なピル」と思ってしまったんでしょうね。

女性の意識が変化

＜厚生労働省の衛生行政報告例（母体保護関係）によると、2002年度（平成14年度）の人工妊娠中絶件数は32万9326件だったが、2024年度（令和６年度）は12万7992件と減少している。人工妊娠中絶実施率（女子人口千対）は2002年度は11.4だったのが、2024年度は5.5だった＞

ピルとの因果関係はわかりませんが、中絶件数も着実に減っています。日本家族計画協会では、避妊方法についての調査（２つまで選択）を行っていますが、2023年の調査では１位が男性用コンドーム（86.4％）、２位が女性ホルモン剤（16.0％）、３位が腟外射精（13.0％）でした。

前回調査の2016年では女性ホルモン剤は３位で4.2％でしたから、それだけ多くの女性がピルを飲むようになったということです。日本の女性にＳＲＨＲ（セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ＝性と生殖に関する健康と権利）の考え方が浸透してきていることを感じます。

お産の保険適用化や経口中絶薬など日本の女性のSRHRは課題が多くあります。僕ももう74歳なので、次の世代に託したいかな。今後、日本の女性のSRHRがどうなっていくのか見守っていきたいと思っています。