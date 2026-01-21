小池真理子さんの最新刊『ウロボロスの環』は、小池さん自身が両親と夫を見送ったあとの喪失感をもとに生まれた物語。「実は時間には始まりも終わりもなく、喜びも哀しみも苦しみも滋養にして、大きな環を描きながら永遠に回り続けているのではないか。そんな想いを言葉にしたかった」と語る小池さんに、執筆に至る経緯、そして改めて本作のテーマについて伺いました。（構成：丸山あかね）

ストーリー

若くして夫を亡くしシングルマザーとなった彩和は、青山で骨董店を営む18歳年上の俊輔に見初められ再婚する。教養に満ち、洒脱で資産家でもある俊輔は娘を育てるうえで理想的な夫だったのだが、俊輔の秘書兼運転手である野々宮と彩和との些細な触れ合いを機に歯車が狂い始める。さらに運命の悪戯としか思えないような真実が浮かび上がり……。3人の男女が織りなす約30年に渡る愛憎劇の末に待ち受けていた結末とは？

夫の死後、もう書けないかもしれないと思ったことも

――帯にある「人生を狂わせるほどの秘密ではなかった。そのはずだった」という一文を見て心が騒ぎ、序章の冒頭に「彩和にはもともと、不幸や不運を想像しすぎるところがあった」と記されているのを読んで、早くも小池ワールドへ誘われました。570ページに渡る大作ですが、読み終わるのが惜しくて仕方がなかったです。

ありがとうございます。本作は2023年6月から2025年4月まで集英社の『小説すばる』で連載していたものですが、偶然にも、2021年に刊行された『神よ憐れみたまえ』（新潮社）とまったく同じ1100枚、まったく同じページ数になって驚きました。とにかく大長編を間を空けずに続けて書くというのは、なかなかに大変なことでした。私も昨年73歳になりましたから。気力体力、集中力との闘いでした。（笑）

2021年に発表した小説『神よ憐れみたまえ』は、構想および執筆中に両親を看取り、2018年に思いがけず夫が末期の肺がんであることがわかって、闘病に寄り添い、2020年の1月に見送るという怒涛の10年のあいだに書きおろしたものでした。執筆中からすでに次回は『小説すばる』でという依頼をいただいていたのですが、スタートが遅れに遅れてしまって。長編はかなりの体力と気力が求められるので、実のところ書けないかもしれないと思っていた時期もあったのです。

当時の私はコロナの中で2020年6月から朝日新聞に連載していたエッセイ『月夜の森の梟』に自分の喪失感を託して、何とか心のバランスを保っていたという感じで。そんな中、かろうじて決めていたのは心理小説にしようということだけでした。

人の心理は書いても書いても描き切れないほど繊細で揺れやすい

『月夜の森の梟』の連載を終えてから、本当に少しずつ少しずつ構想を積み重ねましたが、準備には凄まじいほど時間がかかりました。

でも、彩和と俊輔と野々宮の人物造形が決まると、とたんに物語が転がり始めてくれました。主要な登場人物は3人しかいないのに、こんなに長い物語になってしまったのは、一人ひとりの心理をしっかりと描きこもうとしたからです。

人間の心理というのは書いても書いても描き切れないくらい繊細で揺れやすく、つまりつかみどころがないものだということを執筆しながら痛感しました。

人には自覚していない心の動きが無数にあります。言葉にできない深層心理こそが現実だったりもする。複雑な精神をもつ私たち人間の危うさ、愚かさ、不思議さを感じながら読んでいただけたら嬉しいです。



男と女の距離が縮まる要因とは？

――彩和と野々宮が病院の駐車場で初めて心を通わせるシーンがあります。終盤のクライマックスで秘密を共有するというところを読みながら、あの時にすべてが始まっていたのかと振り返りました。

彩和と野々宮の距離が、初めて縮まるシーンですね。ともすればサラリと読み過ごしてしまうくらい自然に描くために、淡い淡い心の動きを丁寧に文章化して重ねました。2人は共通の出来事を通して大笑いする。男と女が近づく1つの要因として、同じ笑いを共有する、ということがあるように思います。どうでもいいようなことで同時に笑い始めて、笑いのツボが一致する瞬間に、相手に向けた強い共感が生まれます。この人とならわかり合える、という予感も。それは温かな心の交流であり、何の説明もいらないままに、互いが深く理解し合える瞬間でもあります。

――結局のところ、悪人は1人も出てこない。誰も悪くないのになぜ3人が不条理な人生を強いられたのだろう？ という読後感が残りました。

誰の中にも悪魔が潜んでいます。間違いなく。一方で、表現の違いはあるにせよ、深い底無しの優しさや愛もある、曲げることのできない正義もある。だから人間関係は複雑で一筋縄にはいかないとも言えるのですが、彩和と俊輔と野々宮のそれぞれの心理を俯瞰してながめる読者には、誰のことも責められないと思いながら読み進んでいただけるように書くことも大きな課題の1つでした。人間の多面性や細かな心理を極限まで探求することによって、物語は不穏な気配をはらみ、うねりを帯びて展開していくのです。

自分が体験した時代の空気感を物語の中で再現したかった

――物語は昭和天皇が崩御して平成に移り変わる1989年から始まります。当時の空気感が見事に蘇るような小池さんの細部にわたる描写力にも驚きました。

私は基本的に小説の中に、当たり前のようにしてスマホを登場させることが好きではありません。メール１本で、LINEひとつで、スタンプ１個で、簡単に連絡がとれたり、感情を伝えた気になってしまう時代は、むしろ小説として描きにくい。

特に今回は彩和という一人の女性が生きた約30年間を描く物語にしたかったので、バブルが崩壊するかどうかという時期にまで遡りました。私自身が体験した時代なので五感で受け止めてきた空気感というのがあります。その感覚を物語の中で再現したかった。バブル時代を知っている読者の方なら、あの時代は良くも悪くも総じて面白かった、今と比べて何かが決定的に違っていた、と共感していただける場面も多いのではないかと思います。

本作が刊行されたのは2025年の秋ですが、ネットなどに寄せられる読者の反応を見ている限りで言えば、意外と男性が読んでくれているのだなという印象を受けています。時代背景がよかったという方もいますし、『ウロボロスの環』というタイトルに惹かれたという方も。タイトルのイメージにあわせたカバー絵と装丁にしていただいたことで、たまたまですが、男性読者が手に取りやすいものになったのかもしれません。タイトルは私自身、ちょっとわかりづらいかなという躊躇もあったのですが、読み終えて初めて、タイトルの意味がわかるという仕掛けになっていますので、その意味ではよかったと思っています。

本作のテーマは、生きることの本質とは何か？

――「ウロボロスの環」というのは、紀元前の古代エジプトで誕生したとされる「死と再生を意味する縁起物」で、本作の中では彩和が俊輔のイタリア旅行のお土産としてウロボロスの輪を模ったブレスレットを贈られるという設定です。



私は三島由紀夫作品を偏愛しているのですが、彼の作品の中には、自らの尾を飲み込み続けている巨大な蛇の環が地球を取り巻いている、というような一節があります。ウロボロス、という言葉と共に深く心に刻まれていました。私自身、夫の死を経た深い喪失感の中で、過去に引き戻されたまま暮らしていて、基本的にそれは今も変わらないのですが、時間の流れの不思議さについて考えることが多くありました。死別によって、それまでの時間が断ち切られて、まったく別の時間を1人で生きているような感覚があった。つらい感覚でした。過去と現在がつながっていない、というような。

でも、そんな中、時間は過去から現在、そして未来へとまっすぐに過ぎていくのではなく、ウロボロスのように、果てしなく連環しているのではないか、と考えるようになったのです。まっすぐに過ぎていく、と思うから、分断されていると感じるわけで、本当はそうではないのではないか、と。時間には始まりも終わりもない、幸福なことも不幸もすべてつながっていて、喜びも哀しみも滋養にしながら大きな環となって回り続けているのではないか、私達はその時間の流れに身を委ねて、ぐるぐるとゆっくりまわりながら生きているのではないかと。そう考えるようになれたことは、ひとつの大きな救い、希望でした。

今回、そうした抽象的なイメージを長編小説の中で表現することができてよかったと思っています。

最早、自分のために小説を書いているのかも

――小説を読むという行為は本当に面白い。SNSやゲームばかりではなく、もっと小説を読もうと思わせてくれた作品です。



そう言っていただけるのは小説家冥利に尽きるのですが……。もちろん読者に楽しんでいただけるように書きたいという思いはあります。

でも人間は、もともと不条理に満ちた生き物です。平穏無事なだけで過ぎていく人生は誰にもありません。そこにこそ焦点をあてて、面白がったり、絶望したり、虚しさを味わったり、それでも生きていることを否定しない、可能な限り肯定したい、というまなざしがごった煮になっているような作風は、初期の頃から恐ろしいほど変わっていません。これからも変わらないでしょう。

さらに言えば、私は今はただ、自分のために書いているといったほうがいいかもしれません。単に読者のために面白さを追求し、提供したいと思っていた時期は20年くらい前に卒業しました。自分の中に浮かび上がってくるテーマを、いかに平易な文章にして表現していけるか。そっちのほうにシフトして、今は完全にそちらの世界にいるような気がします。

AIには負けない自信がある

――現代は、AIの進化で、こういうテーマで小池真理子風にと設定すれば、それなりの小説が作れてしまうのかもしれません。でも今の段階では起承転結の「転」と、複雑な感情まではまだ無理なのだとか。

申し訳ないけど、AIには絶対に『ウロボロスの環』は書けないと思います。それが自慢です。（笑）



現在手掛けているのは「ソリチュード」というタイトルの連載。「孤独」に焦点をあてた、小説でもエッセイでもなく、手記でもなく、その時その時に私の中に浮かび上がっては儚く消えていく情景を、散文詩のように書き連ねています。

昨年のお正月に、突然だったんですが、本当に久々に小説の神様が降臨してくれまして（笑）。嬉しかったですね。創作のための新しい扉を開くのに、ありがたいことに年齢は無関係なんだと実感しました。

年齢的な衰えが一気に襲ってきて

とはいえ、夫が生きているうちはあまり感じなかった年齢的な衰えからは、逃げられなくなりました。幸い大きな病気はしていませんが、いつもどこかしら具合が悪いです（笑）。検査や健診を受けることがどんどん増えていって、しょっちゅう、身体のどこかを調べてきては、別に問題ないと言われる。結局、全身を調べてるかもしれません。なのに、どこも痛くない日、不調のない日、元気いっぱい動きまわれる日は、365日のうち１日か２日くらいしかないのはなぜなのでしょうね。



かつて、酒豪と呼ばれるほど飲めたお酒も、次第に飲めなくなってきた。家で飲むとすぐ眠くなります。夫や編集者たち、友人たちと楽しく朝まで飲み続けていた日々が懐かしいです。

身体を締め付けるような服もやめました。たとえ、少し気取った席でも、リラックスできる、ストレスのない服装を選んで、それをおしゃれに楽しめれば、というようになりました。

足元も、ヒールのあるものはまず履かない。８センチヒールのサンダルを平気で履いて、背筋伸ばして街を闊歩していた時代があったのに、と思うと我ながら情けないですけど。60代で不注意から何度か足の指の骨折を経験したので、以来、靴は滑らないもの、履いていて安全なもの、疲れないものだけを選ぶようになりました。今は気軽なスニーカーが一番好き。変われば変わるものだ、人はこうして老いていくのかと呆然とさせられることばかりです。

自分に正直でありたい

寂しい気持ちや孤独感、不安や怯えに逆らい、ことさら元気をアピールする必要はまったくないと思っています。私は子どものころから悲観的な子でした。たいてい、ものごとをネガティブに考えてしまう。その癖は一生、治らないでしょう。だからその通りの小説を書きます。世間の価値観に合わせたような嘘は書きたくない。私の作品は決してポジティブではありませんが、それでも何かを表現できている、大切なことは肯定できている、と確信してもいます。

そして、これも昔からのことなのですが、仕事では決して無理はしません。私の場合、たとえ編集者や出版社に義理があっても、自分の体力精神力を使い果たすような無理な仕事やスケジュールを引き受けることは、まずしません。疲れている時は休みます。仕事から意図的に離れます。自分のペースを大事にします。もちろん約束や〆切は守りますが、守れなくなりそうなほど、倒れそうになるほど予定を詰め込むことはしません。そうやって、これまでずっと、わがままに仕事してきました。

夫が生きていたころから変わっていませんが、ずっと、静かな地味な生活を続けています。スーパーにまとめて買い出しに行くのは週に１度か２度。基本、家にいることが好きです。日に２度の食事は手作り。1人になってからも変わりません。手のこんだものは面倒なので作りませんが、栄養のバランスのとれたものを有り合わせの材料で手早く作るのが得意。

散歩はごくたまに。身体を動かすのはもっぱら自宅で。家には老猫が1匹。外にはたくさんの野良猫たちが集まるので、毎日世話をしています。どうしようもないインドア派なんです。（笑）



