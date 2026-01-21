遠方からでも行きたいと思う「鳥取県の道の駅」ランキング！ 2位「はわい（湯梨浜町）」を抑えた1位は？【2025年調査】
旅の途中で立ち寄るだけでなく、「その場所を目指して行きたい」と思わせる道の駅があります。ご当地グルメや絶景、体験型施設など、地域の魅力を存分に味わえるスポットは、訪れる人の心をつかんで離しません。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は10月3〜5日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「鳥取県の道の駅」を紹介します！
【12位までの全ランキング結果を見る】
2位：はわい（湯梨浜町）／22票2位は「はわい（湯梨浜町）」でした。東郷湖のほとりに位置し、温泉地としても人気の高いこの道の駅では、湖の景観を楽しみながら、地元の特産品や新鮮な農産物を購入できます。温泉街の観光ついでに立ち寄る人も多く、憩いの場として親しまれています。
回答者からは「海に沈む夕日をながめ、温泉につかると楽しいです」（60代男性／新潟県）、「日本のハワイがどんな場所か知りたいため」（20代男性／東京都）、「日本夜景遺産に登録されている景色を、堪能してみたい」（50代女性／徳島県）などのコメントがありました。
1位：神話の里 白うさぎ（鳥取市）／83票1位は「神話の里 白うさぎ（鳥取市）」でした。日本神話「因幡の白うさぎ」にまつわる地として知られ、白兎神社や白兎海岸のすぐそばにある道の駅です。神話の世界を感じられるロマンチックな雰囲気と、地元海産物を使ったグルメや土産物の充実ぶりが人気の理由です。
回答者のコメントを見ると「神話の里なんて魅力的すぎる名前」（20代女性／千葉県）、「因幡の白兎の由来の白兔海岸があるので、行ってみたい。海岸にある石像を見に行きたい」（40代女性／東京都）、「白うさぎや縁結びにちなんだ、可愛らしいお菓子やグッズが豊富で、お土産選びが楽しめるから」（40代女性／福井県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)