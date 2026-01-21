「お姫様みたい」結婚発表の餅田コシヒカリ、カラーウエディングドレス姿を披露！ 「もっと惚れちゃうねー」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは1月20日、自身のInstagramを更新。カラーウエディングドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】餅田コシヒカリのカラーウエディングドレス姿
ファンからは「オレンジのドレス素敵ー」「お姫様みたい」「新郎さんニヤニヤしてたんだろうなー」「旦那さん、もっともっと惚れちゃうねー」「幸せになって」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「新郎さんニヤニヤしてたんだろうなー」餅田さんは「カラードレスのオレンジ」とつづり、4枚の写真を投稿。キラキラとした装飾の付いたオレンジ色のドレスを着用しています。特に2枚目では夫と密着していることが分かり、とても幸せそうです。
「かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」13日の投稿で「【ご報告】いつも応援してくださっている皆様へ。本日放送の『さんま御殿』で発表しましたとおりこの度、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しました」と報告した餅田さん。併せて、白い和装とウエディングドレス姿を公開していました。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
