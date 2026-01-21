ライブ配信サービス「BIGO LIVE」は、イベント『BIGO Awards Gala 2026』を1月23日に韓国・ソウルにて開催すると発表した。

本イベントは「SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS」をテーマに、世界中のBIGO LIVEライバーが参加するイベントだ。式典では、この1年間に活躍した200名以上のライバーおよびファミリーを表彰する。

受賞者には、トロフィーとアプリ内報酬が贈られるほか、注目された受賞者は、BIGO LIVEプラットフォーム内に加え、韓国・江南区の広告の中心地に設置された大型デジタルサイネージでも紹介される。

特別ゲストとして韓国のガールズグループ「FIFTY FIFTY」および「tripleS」が登場するなどのパフォーマンスも披露される。

会場の様子はBIGO LIVEアプリ内で配信される。配信は15時からレッドカーペットの様子を届け、19時から式典本編が配信される。配信中には視聴者参加型投票が実施され、3つの特別賞が選出される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）