¡Ø¥ï¥¤¥¹¥Ô¡ÙÄ¶¹âÂ®¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤Ø¡ª¡¡2027Ç¯¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç
¡¡±Ç²è¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë²°³°·¿¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡ÖFast ¡õ Furious¡§Hollywood Drift¡×¤¬¡¢2027Ç¯¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À¤Ë¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÆâ¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2027Ç¯¤Ë¥¯¥í¡¼¥ºÍ½Äê¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¡Ø¥ï¥¤¥¹¥Ô¡Ù¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¢£Ìó52m¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¡ª
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖFast ¡õ Furious¡§Hollywood Drift¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥É¡¦¥í¥Ã¥¯¥¤¥Ã¥È¡×¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎ×¾ì´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡È±¿Å¾ÀÊ¡É¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢360ÅÙ¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¥É¥ê¥Õ¥È¤òÂÎ¸³²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤è¤½17³¬·ú¤Æ¤ËÁêÅö¤¹¤ëÌó52m¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¿âÄ¾¤Î¡È¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡É¤Ê¤É¡¢ÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¡ÖFast ¡õ Furious ¡¾ Supercharged¡×¤Ï2027Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±Ì¾¤Î²°³°·¿¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤ËÆÈ¼«»ÅÍÍ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤à4Âæ¤Î¼Ö·¿¥é¥¤¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Î´¶³Ð¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2027Ç¯¤Ë¥¯¥í¡¼¥ºÍ½Äê¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¡Ø¥ï¥¤¥¹¥Ô¡Ù¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¢£Ìó52m¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇµÞ¾å¾º¡ª
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖFast ¡õ Furious¡§Hollywood Drift¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥É¡¦¥í¥Ã¥¯¥¤¥Ã¥È¡×¤ËÂå¤ï¤ë¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎ×¾ì´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¡ÖFast ¡õ Furious ¡¾ Supercharged¡×¤Ï2027Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±Ì¾¤Î²°³°·¿¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¸åÈ¾¤ËÆÈ¼«»ÅÍÍ¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥À¥Ã¥¸¡¦¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤à4Âæ¤Î¼Ö·¿¥é¥¤¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤é¼ÖÎ¾¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Î´¶³Ð¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£