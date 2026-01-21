¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤±¤·¤«¤é¤ó¡×HKT48ÀÐ°æºÌ²»¤Îà¸ª¤º¤êÍî¤Á¥Ë¥Ã¥Èá»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Ö¥à¥à¥à¥à¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¥Ë¥Ã¥È¤«¤é¤Î¤¾¤¯È©¤Ë¡Ä
¡¡HKT48¤ÎÀÐ°æºÌ²»(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¸ª¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éà¤¢¤¶¤È¤¹¤®¤ëá¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤è¡Á¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÂÀ¤¤ÌÓ»å¤Î¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ë¥Ã¥È¤ÎÊÒÂ¦¤¬¸ª¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¤º¤êÍî¤Á¡¢ÈþÈ©¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡à¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤µá¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸ª½Ð¤Æ¤ë¤è!¡×¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¡ÖÇ®¡¹¡Å¥ä¥±¥É¤·¤Á¤ã¤¦¡Å¡×¡Ö¿´¤âÃÈ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¿¡×¡Ö¥à¥à¥à¥à¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ÇåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£