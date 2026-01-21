àÁí³Û6000Ëü±ßÀ°·Áá¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ßà¤µ¤¹¤¬¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤ë¡×
¡¡Á´¿È¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¤Ë6000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤¿¤È¸øÉ½¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡²¬¤ß¤Ê¤ß(30)¤¬à¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤ÏTikTok LIVE»öÌ³½ê¡Ölike me¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿Ê¡²¬¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬½¸¤¦¿·Ç¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÇØÃæ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¥ß¥Ë¾æ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤µ¤óÃ£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ°î¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê°áÁõ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¡¡ÍÅÀº¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÎáÏÂ¤Î¥Æ¥£¥ó¥«¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤âÈþ½÷¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Ê¡²¬¤ÏÅìµþÍý²ÊÂç¹©³ØÉôÂ´¡£2019Ç¯¤Ëà¥ê¥±Èþ½÷á¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¥¥ì¥¤¤Î¶áÆ»¡¢Á´Éô¤¿¤á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×(KADOKAWA¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£