「斬新すぎて二度見レベル」「Jクラブもどんどんやって！」白熱の日韓戦で韓国が取った“策”が話題！【U-23アジア杯】
１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝が行なわれ、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が韓国と対戦。36分にCKから小泉佳絃が押し込んだゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。
現地の気温は27度。選手たちが大量の汗をかくなか、前後半でそれぞれクーリングブレイクの時間が設けられた。その際、韓国側は給水に加え、装置を使って選手のユニホームに水を発射。斬新なスタイルで暑さ対策を行なった。
この様子は『DAZN』の中継で映し出され、ちょっとした話題に。SNSに続々とコメントが上がっている。
「コレは斬新でイケてる」
「斬新すぎて二度見レベル」
「見てる方も涼しくなる感じする」
「Jクラブもどんどんやって欲しい！」
「これ去年中学生のラグビー大会でやってる選抜チームおったな」
「小学校の時ハーフタイムにずっとやってもらってた」
「ユニがびちゃびちゃですね」
「重くなったり、動きが制限される気もするけど問題ないのかな？」
「気温高くて湿度もねえからすぐ乾くんやろな」
「もっと細かい霧が出るなら良いかもしれない」
気温が高く、湿度がほとんどない環境ならではの策と言えるかもしれない。今後、導入するチームは増えていくのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】注目を集めている日韓戦の最中の１シーン
