JR東海の発表によりますと、1月21日（水）午前4時20分頃、東海道新幹線 静岡駅～掛川駅間のトンネル内に、コンクリート片が落下していることを点検していた作業員が発見しました。調査したところ、トンネル上部のコンクリートの一部であることが判明したということです。

【写真を見る】JR東海道新幹線 静岡駅～掛川駅間のトンネル内で重さ4.4kgのコンクリート片落下

コンクリート片が落下していたのは、 静岡県島田市湯日の東海道新幹線 静岡駅～掛川駅間の第一高尾山トンネル内で東京方坑口から約16ｍのところです。

落下していたコンクリート片は重さ約4.4kgで、大きさは縦15cm×横25cm×厚さ11.5cmです。

落下の原因は調査中ということです。

コンクリート片落下に伴う東海道新幹線の運行への影響はなく、けが人の情報はないということです。

JR東海によりますと、当該箇所の目視点検を実施し、これ以上直ちに落下する可能性が無いことを確認しているということです。またその他のトンネルについては直近の検査で異常は認められていないということですが、21日深夜から緊急点検を実施する予定ということです。