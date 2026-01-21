Netflix2026Ç¯´Ú¹ñºîÉÊ¡§±Ç²è¡õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·
¡¡Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¤Î¼çÍ×¤Ê´Ú¹ñºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÁ´33ËÜ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê¤«¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤¿±Ç²è¤È¡¢Îø°¦¡¢Æ¬Ç¾¡¢¿©¡ÄÂç¿Íµ¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤É¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥ÉºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2026Ç¯Netflix´Ú¹ñºîÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ú±Ç²è
¢£¡Ø¥Ñ¥ô¥¡¡¼¥Ì¡Ù¡Ê1¡Á3·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡Ø¥±¥Ê¤Ï´Ú¹ñ¤¬·ù¤¤¤Ç¡Ù¤Î¥³¡¦¥¢¥½¥ó¡¢¡ØÇòÀãÉ±¤Ë¤Ï»à¤ò¡ÁBLACK OUT¡Ù¤Î¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢¡Ø¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¤¬¶¦±é¡£¡ØÃ¦Áö¡Ù¤Î¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ô¥ë´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡£¼þ°Ï¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈò¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÉ´²ßÅ¹ÈÎÇä°÷¤Î½÷À¡Ê±é¡§¥³¡¦¥¢¥½¥ó¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÃËÀ¡Ê±é¡§¥à¥ó¡¦¥µ¥ó¥ß¥ó¡Ë¤È¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼«Í³ËÛÊü¤ÊÃËÀ¡Ê±é¡§¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¸ß¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ëµß¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆ¤Ó¿ÍÀ¸¤È°¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¢£¡Ø¥Á¡¼¥à¡¦¥Ï¥º¥Ð¥ó¥É¡Ù¡Ê4¡Á6·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡2019 Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«Åö»þ¡¢ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþNo.1 ¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈÄË²÷¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¡¦¥¸¥ç¥Ö¡Ù°ÊÍè¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡¢¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¡õ¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£´í¸±¤ÊÈÈºáÁÈ¿¥¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿ºÊ¡Ê±é¡§¥«¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ê¡Ë¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤Î¸µÉ×¤ÇÃ»µ¤¤Ê·º»ö¥Á¥å¥ó¥·¥¯¡Ê±é¡§¥Á¥ó¡¦¥½¥ó¥®¥å¡Ë¤È¡¢¸½É×¤Ç²º¤ä¤«¤Ê½Ã°å»Õ¥ß¥ó¥½¥¯¡Ê±é¡§¥³¥ó¥ß¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¤·¤Ö¤·¤Ö¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¥«¥ª¥¹¤«¤ÄÍ½Â¬ÉÔÇ½¡É¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·è¹Ô¤¹¤ë¡£
¢£¡Ø¥¯¥í¥¹¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2¡Ù¡Ê7¡Á9·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡°¦ºÊ²È¤ÎÉ×¤È¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤Î2¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥¬¥ó¥à¡Ê±é¡§¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ë¤È¡¢¸µ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¼Í·âÁª¼ê¤ÇÉÒÏÓ·º»ö¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¥ß¥½¥ó¡Ê±é¡§¥è¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¢¡Ë¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¡£´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½ºâ¤ò¹ñ³°¤ØÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆæ¤ÎÁÈ¿¥¤Î´ë¤ß¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¿Í¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤à¡£
¢£¡ØPossible Love¡ÊWT¡Ë¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¡Ê10¡Á12·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÂç¾â¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò´Þ¤à¼çÍ×5ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¡¦¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Î¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤¤ËÊü¤Ä¿·ºî¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à2ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¸òºø¤¹¤ëÆü¾ï¤òÂª¤¨¡¢Ê¿²º¤Ë¸«¤¨¤¿Æü¡¹¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄµµÎö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥ó´ÆÆÄºî¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥è¥ó¤È¥½¥ë¡¦¥®¥ç¥ó¥°¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä³ëÆ£¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂÐÎ©¤òÁ¡ºÙ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡ú¥¢¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥Æ¥Ã¥É
¢£¡ØÃ¦½Ð¤ª¤Ò¤È¤êÅç¡Ù¥·¡¼¥º¥ó5¡ÊÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë
¡¡ÀèÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¸ÉÅç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆÈ¿È¤ÎÃË½÷¤¬¿¿¼Â¤Î°¦¤òµá¤á¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇÂ¿¤Î»²²Ã¼Ô¤¬½Ð¾ì¤¹¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¸ÄÀ¤Ë·ã¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡¢¤½¤·¤ÆÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ØÈà»áÈà½÷¤¤¤Ê¤¤Îò¡áÇ¯Îð¡¢Â´¶È¤·¤Þ¤¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê4¡Á6·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡Ã¯¤È¤â¸òºÝ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¡É¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥×¥í¤«¤é¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¡È½é¤á¤Æ¤ÎÎø¡É¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤éÇ®¤¤À¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÎø¤Ø¤Î¤È¤¤á¤¤ä»þ¤ËË¬¤ì¤ëÀÚ¤Ê¤µ¤Ø¤Î¶¦´¶¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø¤Î½Ö´Ö¤È´¶¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ø¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤Î½¸¤Þ¤ì¡ªÇËÅ·¹Ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡Ê4¡Á6·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥½¥¯¤¬¡¢½é¤ÎÌ±Çñ±¿±Ä¤ËÄ©¤à¡£Èà¤È¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¡¢È´·²¤Î¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2¿Í¤È¤Ï½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤òµÞ¾å¾º¤µ¤»¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¦¥¤¥§¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Ì±Çñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Î¿´²¹¤Þ¤ë»þ´Ö¤ò¥²¥¹¥È¤È¶¦Í¤·¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£¡Ø°Ëâ¤Î·×Î¬ ¡Á¥Ç¥Ó¥ë¥º¡¦¥×¥é¥ó¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê10¡Á12·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡°ìÀÚ¤Î¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¼¡¸µ¤Î°ã¤¦Æ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡£¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÎ¬¤òÉð´ï¤Ë¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º·ãÆÍ¡£Æ±ÌÁ¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ç¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤¬¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÎÎÏ¤È¿´Íý¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ð¥È¥ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£
¢£¡ØÇò¤È¹õ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó ¡ÁÎÁÍý³¬µéÀïÁè¡Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡Ê10¡Á12·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡100¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¤·Îõ¤Ê¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂè61²óÉ´ÁÛ·Ý½ÑÂç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê2·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡²Ê³Ø¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¤òÁÜºº¤¹¤ëÃµÄå¥Á¡¼¥à¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯ËÁ¸±¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¥ê¥¿¡¼¥ó¡£¤è¤ê¹Âç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥»¥Ã¥È¤äÁõÈ÷¡¢¤½¤·¤ÆÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£½Ð±é¤Ï¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ñ¥¯¡¢¥Ø¥ê¡¢¥¥à¡¦¥É¥Õ¥ó¡¢¥«¥ê¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢aespa¤äIVE ¤Ê¤É¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¥¬¥Ó¤¬¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¢£¡Ø¥¤¡¦¥½¥¸¥ó¤Î¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤ÇGo! in ¥Æ¥¥µ¥¹¡Ù¡Ê1¡Á3·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡¥¤¡¦¥½¥¸¥ó¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ê¡¦¥è¥ó¥½¥¯¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¡ÈÂæËÜ¤Ê¤·¡É¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¡¢Â¨¶½¤ÎÎ¹¤òÄÉ¤¦¡£°ì¹Ô¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¡¦¥½¥¸¥ó¤¬¡Ö°úÂà¸å¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¸«¤ë³¹¡¢¥À¥é¥¹¡£
¢£¡Ø¥¥¢¥ó¤ÎÇËÅ·¹Ó¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ê7¡Á9·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë
¡¡¡È¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤¬»ÏÆ°¡£ÉñÂæ¤ò¿·¤¿¤Ê¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø°Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥¢¥ó84 ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È·¿ÇË¤ê¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Î²¹¤«¤µ¤È¾Ð¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤äÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¶»¤ËÝî¤ß¤ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ËþºÜ¡£
¢£¡ØTake a Hike! ¡Ê±ÑÂê¡Ë¡Ù¡Ê7¡Á9·îÆÈÀêÇÛ¿®¡Ë¢¨ÇÛ¿®»þ´ü¤Î¤ß¤ÎÈ¯É½
