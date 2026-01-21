日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２１日、昨年の訪日外国人客数が過去最多であったことを報じた。

番組では円安などが追い風となり昨年の年間訪日外国人数が約４２７０万人で、初めて４０００万人を突破したと紹介。また訪日外国人の旅行消費額も昨年は約９兆５０００億円で過去最高であったと伝えた。

政府は２０３０年に訪日外国人客数を６０００万人、消費額を１５兆円に目標を掲げているが、オーバーツーリズム対策などが課題となっていることも併せて紹介。金子恭之国交相は「観光客の受け入れと住民生活の質の確保の両立を図りたい」としているとした。

コメンテーターとして出演した活動休止中の人気グループ「ＡＡＡ」の與（あたえ）真司郎は自身が京都出身であることを伝え「まさに観光地でオーバーツーリズムが課題。受け入れる側の準備と来てくださる方へのルールの周知が大切だと思っていて、本当に文化も違えばルールも国によって違うのでそこをどうにか歩み寄るということが大事かなと思っています」と見解を語った。