【関東甲信地方】大雪に関する気象情報

強い冬型の気圧配置となる影響で、長野県と関東地方北部では、２１日（水）夜遅くから２２日（木）にかけてと２５日（日）頃は、大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒してください。

各都県５か所ずつを画像で掲載しています。

【２４時間予想降雪量 ／ 多い所】

日本付近は、２５日（日）頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。関東甲信地方の上空約５５００メートルには、氷点下３３度以下の強い寒気が断続的に流れ込む見込みです。

▼２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ３０センチ 甲信地方 ５０センチ

▼その後、２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部 ３０センチ 甲信地方 ２０センチ

上空の寒気が予想以上に強まった場合や、雪雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

その後も、２５日頃にかけて降雪が続き、積雪が多くなるおそれがあります。

では、２２日と２４日から２５日にかけて東京、埼玉、神奈川の一部でも雪が予想されています。

強い冬型の気圧配置しばらく続く

20日（火）は二十四節気の『大寒』でした。暦に合わせるように全国的に「寒波」が始まりました。20日（火）から「西高東低の冬型」に変わり、強い冬型が25日ごろまでしばらく続くでしょう。

冬型の気圧配置は26日には緩みますが、28日は再び冬型の気圧配置になる予想です。

雪シミュレーション２１日（水）～２５日（日）

「雪」は関東地方の北部や長野県が中心ですが、２１日（水）には神奈川県の広い範囲で「雪」が予想され、２２日（木）には東京都・埼玉県にも「雪」が広がりそうです。

また、２４日（土）には東京都や埼玉県に「雪」が予想されています。２５日（日）未明にも東京都や埼玉県の一部で雪が予想されています。できます。

（シミュレーションは実際の降り方とは異なる場合があります。最新の気象情報を確認してください。）

寒気シミュレーション２１日（水）～２５日（日）

上空約１５００ｍには「平地で雪」の目安の「氷点下６℃以下」の寒気が、関東地方に居座り続ける見込みです。２１日（水）～２２日（木）と２５日（日）は寒気の流れ込みが強まり「氷点下９℃以下」の寒気も予想されています。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２3日（金）～ ２７日（火））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。今回の『寒波』は長期間のため、体調管理に気を付けましょう。

