ロンドン、香港に駐在18年間 商船三井次期社長に田村専務
デスク「商船三井社長の橋本剛氏（68）が交代するね」
記者「社長交代は5年ぶりで専務執行役員の田村城太郎氏（57）が2026年4月1日付で社長に就任します。会長に就任予定の橋本氏が重要視したことは『協調型のマネジメント』です」
デスク「それだけ業容が拡大したということだね」
記者「地政学的リスクも大きいからです。その点、田村氏はコンテナ船部門が長く、大手海運3社が事業統合したオーシャン・ネットワーク・エクスプレスにも出向。英ロンドンと香港に計18年間駐在して海外通として英語のみならず、中国語も堪能です。同氏のコミュニケーション力が期待されています」
デスク「非海運事業の拡大を進めているところだけど」
記者「橋本氏は不動産のダイビルの完全子会社化や蘭・陸上タンクターミナルの運営会社の買収などを進めました。長期経営計画の策定にも携わった田村氏の実践力が問われてきます」
