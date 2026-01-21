¡Ú²ÖÅÄ¸×¾å¡Û¡¡55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ÖºÊ¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Ë´¶·ã¡¡¹¬¤»°î¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿
Âè66Âå²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡¢55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃÂÀ¸²ñ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¸ò¤¨¤¿Í¼¿©¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú²ÖÅÄ¸×¾å¡Û¡¡55ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡ÖºÊ¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Ë´¶·ã¡¡¹¬¤»°î¤ì¤ë²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÎý½¬¸å¤ËÄ¹½÷¡¦É´²Ú¤µ¤ó¤ÎÆ±µéÀ¸¤â°ì½ï¤ËÍ¼¿©¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¼÷»ÊÅ¹¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©»ö¤Ç¤Ï¡Ö·àÃÄ¥»¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼÷»Ê¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ä¡¢Çò»Ò¡¢Íñ¾Æ¤¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÇò»Ò¤¬ÈþÌ£¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¡ÖÍñ¾Æ¤¤âÉ¬¤º¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢Âð¸å¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö55¡×¤Î¿ô»ú¤Î¥¥ã¥ó¥É¥ë¤¬Åô¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥±¡¼¥¤ÏºÕ¤¤¤¿¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÇò¤¤À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¾þ¤é¤ì¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²ÌÊª¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²È¤ËÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÉ´²Ú¤âÅí²Ì¤âºÊ¤«¤é¤â¼ê»æ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ÈÂ²¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤äÌ¼¤¿¤Á¤«¤é¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¼è¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤âÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤âº£Æü¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ä¤ª½Ë¤¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö#²ÖÅÄ¸×¾å #ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥ #Ä¸»Ò´Ý #Íñ¾Æ¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÉ´²Ú¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤â¤´°ì½ï¤Ç¼ã¤µ¤Ç³èµ¤¤Î¤¢¤ë¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤¤Ê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥±¡¼¥¡¡Í¥¤·¤¤¤ª¼ê»æ¤ª¹¬¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤«¤Á¤ã¤ó¤â¤«¤Á¤ã¤ó±üÍÍ ¤«¤é¤ª¼ê»æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¡ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹︎¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
