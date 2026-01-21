「連続でやられてる」防犯カメラが捉えた“石投げ男”…愛車のフロントガラス損壊　繰り返される“不審な嫌がらせ”　東京・江戸川区

東京・江戸川区の住宅街で18日、帽子とマスク姿の人物が車に石を投げつけ、フロントガラスを損壊する瞬間がカメラに捉えられた。被害者の男性によると、2026年に入り駐車場への石の散布やドアのへこみ、窓ガラスへの傷など、同様の嫌がらせが連続して起きているという。

防犯カメラが捉えた投石の瞬間

東京・江戸川区でカメラが捉えたのは「ガン！」と、帽子にマスク姿の人物が車に向かって何かをぶつける瞬間。

この様子は、18日午後4時過ぎに防犯カメラに記録されていた。

被害者は「石をすくい上げるような感じで、フロントガラスに当てて逃げた」と話す。

男性は「ガン！」という音に気がつき、家の中からこの人物に声をかけるが、外に出た時には姿を消していたという。

執拗に繰り返される愛車への損壊行為

実は被害はこれだけではない。

2026年に入り、愛車に次々と異変が起きていた。

被害者は「最初、駐車場の敷地内に約5cmの石が5、6個ばらまかれていて『なんだろうな、これ？』と。次の日に（運転席側の）ドアにへこみができていた。別の日に助手席側の窓ガラスに傷、石を投げられた跡が。これで、連続でやられているなと思った」と話している。

警視庁が器物損壊の疑いで捜査している。

（「イット！」1月20日放送より）