²Î¼ê¤Î¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿°¦¸¤¡¦¥ë¥ë¤ÎàÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤êá¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ë¥ë¤¿¤ó¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£¡Ö¥ë¥ë¤¿¤ó¤¬¡¡6ÂåÌÜ¥ë¥ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ë¥ë¤¿¤ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ëËø¡×¡Ö12/8¤«¤é1/12Ëø¤Î1¥ö·î´Ö¡×¡ÖÁ´¹ñ¤Î¡¡ÊÝ¸î¸¤¤Á¤ã¤ó¡¡¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»Ò¡¡¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤µ¤ó¡×¡Ö²¿Àé¡¡²¿Ëü¤Î¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æº£·î13Æü¤Ë¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤¿¤³¤Î»Ò¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×14Æü¤Ë¡Ö¡Ø²ñ¤Ã¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤ªÊÖ»ö¤òÄº¤¡×¡¢¡Ö1·î15Æü!!¡¡¤½¤¦!!¡×¡Ö¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡Û¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ËÜÈÖ¤ÎÆü¡×¤È¡¢°¦¸¤¥ë¥ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¿·¶Ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆü¤Ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¡Â®¹¶¤Ç²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶öÁ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Î®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡¡Ì´¤ÎÍÍ¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¡¡¥ë¥ë¤¿¤ó¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡Ö¥ë¥ë¤¿¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡×¡Öº£ÅÙ¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ò°î¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Ìø¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¡Áá¤¯¡¡¤´Êó¹ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³§¤µ¤ó¡¡¥ë¥ë¤¿¤ó¤ò°¦¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡×¡Ö6ÂåÌÜ¥ë¥ë¤¿¤ó¤Î»ö¤â°¦¤·¤Æ¾å¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
