¡Ö²¶¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤ë¤«¤é²È»ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Î¤½¤¦¤ÊÉ×¤Ë¡¢ºÊ¤¬È¿·â³«»Ï¤·¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢°ìÀÚ²È»ö¤ò¤»¤º°Î¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ÎÉ×¤Ë¡¢ºÊ¤¬È¿·â³«»Ï¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡Ä
¡Ö¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë²È»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤É×¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø²¶¤Ï²Ô¤¤¤Ç¤ë¤«¤é²È»ö¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤ªÁ°¤¬²¶¤è¤ê²Ô¤¤¤À¤é¡¢²È»ö¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¤è¡Ù¤È¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´°Á´¤ËÆ¬¤Ë¤¤¿»ä¤Ï¡¢É×¤Ø¤ÎÈ¿·â¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉ×¤¬¿¦¾ì¤Ë»ý»²¤¹¤ëÊÛÅö¤òËèÆüºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤¬ÊÛÅöÈ¢¤ò°ìÀÚÀö¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤Î½Ð¶ÐÁ°¡¢±ø¤ì¤¿ÊÛÅöÈ¢¤È¿åÅû¤òÉ×¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÛÅöÈ¢¤ò¤¢¤±¤¿¤éÁêÅö¤Ê°½¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤óÈ¿·â¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÀöÂõ¤äÆü¾ï¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¡¢É×¤Î¤¿¤á¤Î²È»ö¤ÏÁ´Êü´þ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡ØºÊ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤ß¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå½÷À¡¦¼çÉØ¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Ë
¢¦ ¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î½÷À¤Ï¸µ´Ç¸î»Õ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÉ×¤è¤ê¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ë¡Ö»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢µã¤¯µã¤¯¤ä¤á¤¿¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£