「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日午前１１時現在で、岡本硝子<7746.T>が「売り予想数上昇」で２位となっている。



この日の東京株式市場で岡本硝子は朝安後に反発。同社は今月９日、深海用環境モニタリング探査機「江戸っ子１号」について、南鳥島沖で行われるレアアース泥採泥試験で海洋環境影響評価のモニタリングシステムとして使用されると発表した。日中関係悪化を背景にレアアース関連株が脚光を浴びるなか、このリリースを手掛かりに同社株は物色人気化。４００円台から１３００円台まで一気に水準を切り上げることとなり、足もと短期的な過熱感が意識されているようだ。



