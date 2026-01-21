・ケミプロ化成が高市トレード再燃でＳ高人気、ペロブスカイト太陽電池普及に向けた国策の追い風に乗る

・デジプラはプラス転換、デジタルギフトでステーブルコイン「ＪＰＹＣ」が受け取り可能に

・ＪＸ金属が反発、ラピダスへの５０億円出資を検討と報じられる

・キオクシアＨＤが未踏の１万６０００円台突入、米サンディスク急騰に追随

・ヘリオスが急反騰、ＡＲＤＳ治療薬のグローバル第３相試験の治験計画届出書を提出

・豆蔵は急反発、マージャーマーケットの報道でコメント開示

・純金信託、純銀信託が上値追い加速、金・銀市況いずれも最高値で投資資金の視線集中



