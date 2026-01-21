Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬DIOR¤òÅ»¤¤Êü¤Ä°µÅÝÅª¥ªー¥é¡ªÌµÂ¤ºî¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´Ë¤á¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¤ÎÀ¼
Stray Kids¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥¥Ã¥º¡Ë¤ÎHyunjin¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£DIOR¡Ê¥Ç¥£¥ªー¥ë¡Ë¤ÎºÇ¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ»¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò´Ë¤á¤¿¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ë¿§µ¤Éº¤¦Stray Kids¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡Ê5¡¢6ËçÌÜ¡Ë②③1·î20Æü¥Ñ¥ê¤Ë¸þ¤«¤¦¶õ¹Á¤Ç¤Î ¡È¥Ç¥Ë¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Ë¥à¡É¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¡④⑤1·î21Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤«¤¦Stray Kids¥á¥ó¥Ðー
¢£¥Ñ¥ê¤ËÅþÃå¤·¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
1·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëDIOR 2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¡£¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤«¤¦¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¡È¥Ç¥Ë¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥Ë¥à¡É¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ñ¥êÅþÃå¸å¡¢¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡ÖDIOR¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¡¢8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¶õ¹Á¤ÈÆ±¤¸Áõ¤¤¤Ë¡ÖDior¡×¤Î¥í¥´¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥°¥êー¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÈþ¤·¤¤²£´é¤ä¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡Ê2¡¢7ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¤¬Éº¤¦¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£
Ãæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢5¡¢6ËçÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¶À¤Ë±Ç¤ë¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÌµÂ¤ºî¤Ë´Ë¤á¡¢Âè2¥Ü¥¿¥ó¤Þ¤Ç³«¤±¤¿¥·¥ã¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¸µ¤«¤éÇÁ¤¯¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¡¢¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿Çò¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¤Ä¤±¶ß¤ä¾·ÂÔ¾õ¤Ê¤É¡¢¥·¥çー¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿DIOR¤Î¿·ºî¥ー¥Û¥ë¥Àー¡õ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー ¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¡Ö¥Ûー¥¹ ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡×¡ÖBEE ¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡×¤Î¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¸÷¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ÆÂ©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¶»¸µ¤Ï¤º¤ë¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤â²¿¤â¤«¤â¤¬¥¢ー¥È¡×¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Þ¤¿¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë¥Ñ¥ê¤ËÃå¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥çー¤ÎÍâÆü¤ÏStray Kids¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±éÍ½Äê
¤Ê¤ª¡¢Stray Kids¤Ï1·î22Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥é¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¥¹¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ë¡¦¥¬¥é¡¦¥Ç¡¦¥Ô¥¨¥¹¡¦¥¸¥çー¥Ì¡¡2026¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¡£