福山雅治、ヒットソングが詰め込まれたライブフィルム新予告解禁！上映セットリスト、入場者プレゼントも公開
福山雅治監督作品、ライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（2月6日全国公開）より、歴代ヒットソングを詰め込んだ新予告映像と上映セットリストが解禁となった。
■入場者プレゼントはスペシャルセットリストカード
今回解禁となった新予告映像は、2025年に音楽デビュー35周年を迎えた福山が、これまで世に送り出してきた数々の名曲たちを詰め込んだ“ヒットソングダイジェスト”とも言える内容になっている。
180万枚を超える大ヒットを記録した「HELLO」（1995年）、福山にとって初のダブルミリオンを達成した「桜坂」（2000年）、ドラマ『WATER BOYS』主題歌に起用され5週連続チャート1位を記録した「虹」（2003年）、東野圭吾作品『ガリレオ』シリーズのテーマソングとして提供されたインストゥルメンタル「vs ～知覚と快楽の螺旋～」（2007年）、ミリオンヒットから15年を経過した現在でも多くの人々の人生に寄り添う1曲として愛されている「家族になろうよ」（2011年）、映画の累計動員数350万人を記録した大ヒット映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』主題歌「想望」（2023年）、日本テレビ系朝の情報番組『DayDay.』のテーマソングとして2年連続で起用されている「万有引力」（2025年）といった、アップテンポのロックナンバーからヒットバラードまで、時代を超えて今なお進化し続けるシンガーソングライター福山雅治の名曲の数々が、最新のライブアレンジで満員のオーディエンスの歓声とともに惜しみなく届けられる。
あらゆる角度から納められた映像、照明演出、会場の歓声が観る者に没入感を与え、 Dolby Atmos(R)の最高の音響環境がある映画館だからこそ味わえる、福山の脳内にある“理想のライブの音”、“理想のライブの映像世界”を追求した、“ライブを超えたライブ”体験に期待が膨らむ新予告映像となっている。
また、入場者プレゼントの実施も決定。表面には本作品のキービジュアル、裏面には上映セットリストが掲載された「スペシャルセットリストカード」が数量限定で来場者に配布される。
■上映セットリスト
HELLO
虹
18 ～eighteen～
Good Luck
家族になろうよ
道標
Great Freedom
Popstar
vs.～知覚と快楽の螺旋～
Cherry
万有引力
想望
明日の☆SHOW
光
桜坂
クスノキ
幸福論
■映画情報
『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』
2月6日（金）全国ロードショー
監督：福山雅治
出演：福山雅治 柊木陽太
配給：松竹
(C)2026Amuse Inc.
