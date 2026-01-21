『ミラノ・コルティナ2026オリンピック™』が2月6日に開幕！ 金メダリスト郄木菜那×超豪華アスリートが冬季オリンピック競技のルール＆楽しみ方を分かりやすく伝えるTVerオリジナルコンテンツ！はじめて競技を見るための基本ルールから、戦略＆テクニックまで！これを見ればオリンピックを100倍楽しめる！！「郄木菜那のミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」TVerオリンピック特設サイトで今日から配信開始！

郄木菜那さんコメント

ミラノ・コルティナオリンピックに向けてずっとやりたかった事が形になり本当に嬉しいです。４年に一度のオリンピックを見てくださる皆さんに、よりスポーツを楽しんでもらいたい、競技の面白さを知ってもらいたい！そんな想いでこの企画が動き出しました。同じ思いで豪華オリンピックアスリートのみなさんが力を貸してくださり、本当に素晴らしいコンテンツが出来たと思います。毎回、私なりの視点でたくさんの質問をさせてもらい、知れば知るほど各競技の魅力に引き込まれ、「また詳しくなっちゃった！」の連続でした！ これを見ればオリンピックを100倍楽しめます。是非ご覧ください！



配信ラインナップ

＜公開中＞

【1】スピードスケート 郄木菜那

【2】スピードスケート▲僖轡紂璽畔 郄木菜那

【3】スピードスケートマススタート編 郄木菜那

【4】フィギュアスケート 荒川静香

【5】スノーボード スロープスタイル 國武大晃

【6】アイスホッケー 大澤ちほ

＜１月27日（月）公開予定＞

【7】スノーボード ハーフパイプ 平野英樹

【8】ノルディック複合 荻原次晴

【9】スキーフリースタイル スロープスタイル 小野塚彩那

【10】スキーフリースタイル スキークロス 小野塚彩那

【11】ショートトラック 寺尾悟

＜2月3日（火）公開予定＞

【12】スキージャンプ 原田雅彦

【13】スキーフリースタイル モーグル 上村愛子

【14】カーリング 石崎琴美