霜降り明星せいやが“お笑い界で最もモテる男女”をそれぞれ明かした。

【映像】モテ男女だらけの恋リアに衝撃を受けるせいやの様子

2月11日（水）夜10時より配信スタートの「ラブパワーキングダム2」はモテることを自認し、実際に“爆モテ”人生を送っている美男美女16名が、ハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1“モテ男＆モテ女”を決定する番組。第1弾の舞台はトルコだったが、今作はマルタ共和国でハイレベルな恋の駆け引きが繰り広げられる。囲み取材には、番組MCを務めるせいやをはじめ、YOU、菊池風磨（timelesz）、谷まりあが参加した。

本作は刺激的なキスシーンが描かれるなど、大人な恋リアとして人気を博す。その上で前シーズンからパワーアップした点を聞かれると、YOUは「4話まで収録したんですけど、大分、面白部分がすごいです。見ているこちら側が“あわわ”するというか。恋心とかもちゃんとありながら、他ではなかなか見られないような映像がたくさんありました」とより刺激的な面がパワーアップしていることを伝えた。

続けてせいやは「前作がめっちゃ面白くて、色んな人に『面白いな〜』と言われたんですけど、シーズン2に臨むにあたり『前作を超えられるのか？』と怖い部分がありました。けど、余裕で超えました。前作も面白かったんですけど、今回はまた違うパワーがあってスゴいです」と力を込めた。

前作に続き今作も参加メンバーの脱落制度が採用された。その上で谷は「本当に美男美女が集まっているんですけど、シーズン1で顔だけじゃどうにもならないことを学びました。今回も“こんなに可愛い子・カッコいい人が脱落していくんだ”という姿を見て、“モテるにはテクニックが必要なんだ”とさらに思いました。そして今回出てくるモテテクニックは前作の上の上をいっている感じです」とアピール。続けて谷が「でもこのモテテクニックは…勉強になるんですかね？」と素朴な疑問を投げかけると、せいやは「勉強にならん！ これで勉強したら終わり！」と言い切っていた。

さらに今作からMC陣に加わった菊池は「（参加者はモテないと脱落するし）モテなくちゃいけないけど、モテようとすると本命の人には不誠実に映っちゃったりする。逆に誠実すぎると今度はモテなくて脱落しちゃう。このシステムを見つけ出したというのは、すごい絶妙な塩梅だと思いました」と番組のシステムを称賛した。

囲み取材の中では番組のテーマに絡め「お笑い界で一番モテる人は誰ですか？」という質問がせいやに飛ぶと、せいやは「それで言うとダウンタウンの浜田（雅功）さんですね。色んなモテがあるんですけど、人間力的には浜田さん。そういう意味でめっちゃモテます」と答えた。

続けてせいやが「私服をこないだ久しぶりに見たんですけど、人を笑かす格好ではないくらいいかつかったです。改めて、サングラスとかいかつすぎました」と浜田のファッションについて言及すると、浜田と長年の付き合いであるYOUは「確かに」と同調していた。

さらに集まった記者から「若手中堅芸人でこの人はモテるというのはありますか？」と質問が飛ぶと、せいやは「ヒコロヒーですかね」と答えた。

その上でせいやは「僕はヒコロヒーと飲み友達で大学も一緒なので、異性とはまったく見てないただの“たばこ吸い”なんですけど、でも男女問わず『ヒコロヒーに会いたい』と言う人は多いんです。多分人間としてモテてるんでしょうね。魅力的なんやろなと思います」と語った。