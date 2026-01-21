元乃木坂46・能條愛未、婚約した中村橋之助と初バラエティ共演で2ショット「赤裸々にお話しさせて頂きましたので照れくさいですが、、」
昨年11月に会見で婚約発表した歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が、21日までに自身のインスタグラムをそれぞれ更新。20日放送の『行列のできる法律相談所 2時間スペシャル』（日本テレビ系／後9：00〜）に夫婦で出演したことを報告し、夫婦写真などのオフショットを公開した。
【写真】「橋之助さんとバラエティー初共演になります」白と黒の“モノトーンコーデ”で決めた能條愛未＆中村橋之助
能條は「日本テレビ『行列のできる法律相談所』2時間スペシャル1月20日（火）21:00〜 出演させて頂きました」と書き出し、「橋之助さんとバラエティー初共演になります」「赤裸々にお話しさせて頂きましたので照れくさいですが、、」と見どころなどをアピールした。
一方の中村も「婚約発表後、初めて２人でバラエティ共演しております！」と紹介。「温かくご覧いただければ嬉しく思います」と、ファンに向けて呼びかけた。
