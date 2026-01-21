ENVii GABRIELLA、“悪意なき無感情”を表現した新曲「Pure Frigidity」本日配信リリース
ENVii GABRIELLAが、配信シングル「Pure Frigidity」を本日リリースした。
「Pure Frigidity」は、「純粋な静寂」「原初の無」をコンセプトに制作された楽曲だという。作品のテーマとなっているのは、悪意や敵意ではなく、現代社会に潜む“無関心”という情景。人々であふれる街を歩きながらも、ふと真っ白な氷原を一人で歩いているような錯覚に陥る瞬間や、自分の人生が他者に与える影響にも気づかずに生きる人間模様を描写し、“悪意なき無感情”を象徴的に表現した一曲に仕上がっているとのこと。
サウンド面では、前作に続きテクノジャンルの「Hard Techno」を採用。重厚なキックと鋭利な低音を軸に、クラブシーンでも即戦力となる攻撃的なトラックへと仕上げられていながらもビートの中に静寂や孤独といったテーマが浮かび上がる点も、本作の大きな特徴だという。
振り付けは、楽曲の世界観を反映したクールなダンスかと思いきや、サビの部分ではマネしたくなるようなキャッチーな振付が取り入れられている。「Pure Frigidity」は、2月11日に東京・Kanadevia Hallで開催される＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞でもパフォーマンス予定とのことで、現在チケットは一般販売受付中だ。
また、リリースに合わせて本日よりサブスク・ダウンロードを対象としたSNS シェアキャンペーンを実施しており、応募すると抽選でチェキがプレゼントされる。
◾️配信シングル「Pure Frigidity」
2026年1月21日（水）配信
配信リンク：https://engab.lnk.to/PureFrigidity
◆サブスク&ダウンロードシェアキャンペーン開催決定！
詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16668/
■『ENVii GABRIELLA LIVE TOUR 2025 ENGABALL at Zepp DiverCity(TOKYO)』＜KING e-SHOP限定盤＞
発売日：2026年2月4日（水）
▼形態・価格
価格：\11,000（税込）品番：NKZX-37〜39
「Blu-ray＋2CD」3枚組
▼収録内容
【Blu-ray】
01 Opening -BALL-
02 Love is Always Light of My Life
03 イキル
04 AMNESIA
05 MC 1
06 オダマリナサイ
07 オワッテンネ
08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
09 豪華ネェサン
10 Dancer 1
11 利害一致
12 MC 2
13 OL -Happy Ever After-
14 BL
15 Raining Raining
16 MC 3
17 HSP
18 Lonely Burning Boom Boom Night
19 Ride
20 Kamus Solo 〜 Dancer 2
21 Unloved
22 PAY ME (Rock ver)
23 What’s My Name
24 Divalicious
25 SLAY
26 (Life is Always Like a)Ball
27 MC 4
28 誕生誕生Birthday
＜ENCORE＞
29 豪華ネェサン Luxe Remix
30 Don’t talk just kiss
31 サイコダンス
32 MC 5
33 Symphony
【SPECIAL LIVE CD : 2 DISCS】
［DISC-1]
01 Opening -BALL-
02 Love is Always Light of My Life
03 イキル
04 AMNESIA
05 MC 1
06 オダマリナサイ
07 オワッテンネ
08 ハッピーハッピーウェイウェイドンチー
09 豪華ネェサン
10 Dancer 1
11 利害一致
12 MC 2
13 OL -Happy Ever After-
14 BL
15 Raining Raining
16 MC 3
17 HSP
18 Lonely Burning Boom Boom Night
19 Ride
20 Kamus Solo 〜 Dancer 2
［DISC-2]
01 Unloved
02 PAY ME (Rock ver)
03 What’s My Name
04 Divalicious
05 SLAY
06 (Life is Always Like a)Ball
07 MC 4
08 誕生誕生Birthday
＜ENCORE＞
09 豪華ネェサン Luxe Remix
10 Don’t talk just kiss
11 サイコダンス
12 MC 5
13 Symphony
詳細：https://kingeshop.jp/shop/g/gNKZX-37/
■＜ENVii GABRIELLA LIVE 2026「TRIGENESICA」＞
2026年2月11日（水・祝）OPEN 17:00 ／ START 18:00
東京・Kanadevia Hall （TOKYO DOME CITY HALL）
▼チケット一般販売中
ローソンチケット：https://l-tike.com/engab/ ほか、ぴあ、イープラス
詳細：https://engab.jp/20260211speciallive/
◾️＜ENVii GABRIELLA Special Live「Takassy誕生誕生Birthday」＞
2026年3月20日（金・祝）六本木 unravel tokyo
詳細：https://engab.jp/takassy-bd2026/
