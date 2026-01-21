なとりが、2ndアルバム『深海』を本日リリースした。

本作は、2023年発表の1stアルバム『劇場』以来、約2年ぶりとなるフルアルバム作品である。アルバムには、SNSを中心にバイラルした楽曲「プロポーズ」をはじめ、現在放送中のTVアニメ『【推しの子】』第3期エンディングテーマ「セレナーデ」、TVアニメ『WIND BREAKER』第1期オープニングテーマ「絶対零度」他、新録の10曲を含む全18曲を収録。『深海』は完全生産限定盤の1形態のみでのリリースとなり、18曲に相当する18冊分のブックレットが封入されている。

そして、アルバムリード曲である「セレナーデ」のMVプレミア公開が本日に行われる。今晩第2話放送となる TVアニメ『【推しの子】』放送終了後の23時35分よりプレミア公開が決まっているため、アニメの放送と続けてぜひチェックしてほしい。

https://youtu.be/gNg2Qw5R-Q4https://youtu.be/gNg2Qw5R-Q4

さらに、2026年6月からは、なとり史上最大規模となる全国ホールツアーの開催が決定した。 6月の宮城公演を皮切りに、初開催となる都市を含む全国11都市16公演を巡るツアーとなる。こちらはアルバム封入のシリアルを用いたチケットの最速先行への申し込みも只今より開始となっているため、併せてチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️なとり コメント

この作品を作る過程において、これまでずっと大切にしてきた何かを失くしてしまったような気がします。それと引き換えにとても歪で、とても美しいと思えるものが出来ました。どうか、この「深海」というアルバムがあなたにとって救いの居場所であることを願っています。

◆ ◆ ◆

◾️2ndアルバム『深海』

2025年1月21日（水）リリース 品番：SRCL-13495〜13496

価格：8,800円（税込） 配信：https://natori.lnk.to/TheAbyss

CD：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG

特設サイト：https://natori-official.com/abyss/ ▼収録曲

1.深海

2.ヘルプミーテイクミー

3.セレナーデ

4.にわかには信じがたいものです

5.DRESSING ROOM

6.EAT

7.FLASH BACK

8.プロポーズ

9.恋する季節

10.非常口 逃げてみた

11.君と電波塔の交信

12.IN_MY_HEAD

13.絶対零度

14.SPEED

15.帰りの会

16.糸電話

17.バースデイ・ソング

18.うみのそこでまってる

◾️なとり × みなはむ 「深海」記念展 会期： 2026年2月6日（金）〜2月23日（月・祝）

営業時間： 12:00〜19:00

料金：無料

会場： New Gallery | 東京都千代田区神田神保町1-28-1 mirio神保町 1階

URL：https://newgallery-tokyo.com/shinkai

主催： New Gallery / Sony Music Labels

◼️＜なとり Hall Tour 2026＞ 2026年6月12日（金）開場 18:00 / 開演 19:00

2026年6月13日（土）開場 15:00 / 開演 16:00

宮城 東京エレクトロンホール宮城

お問合せ：EDWARD LIVE 022-266-7555(平日11:00〜15:00) 2026年6月27日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年6月28日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

愛知 愛知県芸術劇場 大ホール

お問合せ：キョードー東海

052-972-7466(月〜金12:00〜18:00/土10:00〜13:00 ※日祝休業) 2026年7月4日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

新潟 新潟県民会館

お問合せ：キョードー北陸チケットセンタ

025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月5日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

石川 本多の森北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンタ

025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝休業) 2026年7月11日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年7月12日（日）開場 15:00 / 開演 16:00

京都 ロームシアター京都 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年9月22日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年9月23日（水・祝）開場 16:00 / 開演 17:00

東京 昭和女子大学人見記念講堂

お問合せ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ 2026年9月26日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

香川 サンポートホール高松 大ホール

お問合せ：DUKE高松 087-822-2520(平日11:00〜17:00) 2026年9月27日（日）開場 16:30 / 開演 17:30

福岡 福岡市民ホール 大ホール

お問合せ：キョードー西日本

0570-09-2424（平日・土曜11:00〜15:00） 2026年10月11日（日）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年10月12日（月・祝）開場 15:00 / 開演 16:00

大阪 グランキューブ大阪 メインホール

お問合せ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00 ※土日祝休業） 2026年10月28日（水）開場 18:00 / 開演 19:00

北海道 カナモトホール

お問合せ：ウエス https://wess.jp／info@wess.co.jp 2026年10月31日（土）開場 17:00 / 開演 18:00

広島 広島文化学園HBGホール

お問合せ：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） ※開場/開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット代金

全席指定（一般）8,800円（税込）

全席指定（U-22割）7,800円（税込）※16歳以上〜22歳以下対象

全席指定（小中学生割）4,000円（税込）※15歳以下対象

※未就学児入場不可

※U-22割チケットは、ライブ当日に16歳以上〜22歳以下のお客様が対象のチケットになります。

※小中学生割チケットは、ライブ当日に15歳以下のお客様が対象のチケットになります。 ライブ当日に、顔写真入りで生年月日が確認できる本人確認書類（マイナンバーカード・学生証等）、または顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は生年月日が確認できる本人確認書類（保険証等）をご持参ください。年齢が確認できる書類をご持参いただけない場合、一般料金との差額を頂戴いたします。 ◆アルバム封入先行（抽選）

なとり 2nd Album 「深海」に封入されています、「シリアル番号」を使用することで申込が可能です。

【受付期間】2026年1月21日（水）12:00〜2026年1月26日（月）23:59

【当落/入金期間】2026年1月31日（土）12:00〜2026年2月3日（火）21:00

申し込み：https://eplus.jp/natori2026hall-cd/

※お一人様1シリアルにつき1公演4枚まで申込み可

※本先行はe+のシステムを利用しており、お申込者様はe+会員登録（無料）が必要です。必ず事前に登録を済ませた上でお申込いただきますようお願い申し上げます。

詳しくは申し込みサイトにてご確認ください。

※受付開始直後や終了直前はアクセス集中による混雑が予想されます。余裕を持って受付期間中にお申し込みください。

※先着順ではございません。抽選制となりますので、受付期間内のご都合の良い時間にお申込みください。 【注意事項】

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止

◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞ 2026年2月18日（水）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞

2026年2月19日（木）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30 指定席：\8,500（税込）/ 指定席(U-22割) \7,500（税込）

お問合せ：DISK GARAGE

問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info

詳細：https://natori-official.com/ 2025年12月6日（土）18:00〜発売

＜ぴあ＞ https://w.pia.jp/t/natori-2526/

＜e+＞ https://eplus.jp/natori/

＜ローチケ＞ https://l-tike.com/natori/

※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可