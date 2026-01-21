桃井かおり「旦那作品見事な目玉焼き」並んだ朝食公開「焼き加減が完璧」「理想的」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/21】女優の桃井かおりが1月21日、自身のInstagramを更新。夫が作った目玉焼きを中心とした朝食を公開した。
【写真】74歳ベテラン女優「焼き加減が完璧」夫が作った目玉焼き朝食
桃井は「旦那作品見事な目玉焼き！」「仕上にお水ドバドバ入れて、一風呂浴びた目玉焼きはまた格別」と記し、夫が焼いた美しい目玉焼き2つにソーセージが4本添えられた皿を投稿。「ワラシは横でお雑魚入りほうれん草で寄り添うサラダな朝〜」と桃井流の言い回しで、たっぷりのほうれん草に雑魚とポテトチップスが散らされたサラダを用意したことを明かし、夫婦で協力して作った栄養満点な朝の食卓を披露した。
この投稿は「目玉焼き美味しそう」「焼き加減が完璧」「理想的な朝食」「素敵な夫婦」「豊かな時間で憧れる」「幸せが伝わってくる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
