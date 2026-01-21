「今日好き」りんか、美脚際立つショーパンコーデ披露「スタイル良すぎ」「ほぼ脚」の声
【モデルプレス＝2026/01/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが1月20日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを使ったコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」日本一のイケメン高校生の恋人「体の半分が脚」ショーパンコーデ
りんかは「可愛すぎるーーー服ーー！！！！てんしょんあがるーー！！！」とつづり、写真を投稿。白地に黒い水玉模様のジップアップトップスに黒いショートパンツと白いブーツを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「可愛すぎる」「ドット柄似合ってる」「最高の推し」「スタイル良すぎ」「可愛さ更新してる」「ほぼ脚」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野花道と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆りんか、ショーパンコーデで美脚すらり
◆りんかの投稿に反響
