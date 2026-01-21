w/ LOVE PSYCHEDELICO

GLIM SPANKYが1月17日、東京・Zepp DiverCity Tokyoにて＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞の東京公演を開催した。同公演は対バンを迎えて全国4ヶ所を回ったツアーのファイナルとなるもの。そのオフィシャルレポートをお届けしたい。

東京・下北沢はサニーデイ・サービス、大阪はドレスコーズ、名古屋はOKAMOTO’S、そして今回はLOVE PSYCHEDELICOが出演した。

LOVE PSYCHEDELICOは、GLIM SPANKYの松尾レミ(Vo, G)と亀本寛貴(G)が出会う前から活動するバンド。フェスやイベントでの共演とともに仲を深め、2024年にはGLIM SPANKYのシングル「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」を共作している。のちのMCで松尾があえて“友達”という言い方をしたように、GLIM SPANKYの二人にとって、LOVE PSYCHEDELICOは、憧れの先輩であり世代を越えた同志でもあるのだろう。

◆ ◆ ◆

先行はLOVE PSYCHEDELICO。BGMが止み、まずはNAOKI(G)とサポートメンバーが登場。「Everybody needs somebody」のイントロを演奏する。揺れる会場の波とともにKUMI(Vo, G)がステージ上に現れると、大きな歓声が沸く。ナチュラルなブルーのワンピース姿で気ままに飛び跳ねダンスするKUMI。ビシッとロックなスタイル、内股前かがみでのカッティングが様になるNAOKI。ある部分では対照的な二人のアイコンのマッチングは、ロックンロールの持つ自由そのもののよう。

待ってましたの初期ヒット曲「Your Song」と「LADY MADONNA 〜憂鬱なるスパイダー〜」では、GLIM SPANKYの二人もステージに。松尾はコーラスやハモリだけでなくソロでも歌い、NAOKIと亀本のギターバトルも繰り広げられる。風を味方につけたようなLOVE PSYCHEDELICO、熱く燃える火のようなGLIM SPANKY。そんな両者のコントラストがやがて一つになっていく。

演奏後、GLIM SPANKYの二人がステージを捌けるタイミングで、ハグを交わした松尾とKUMIのお互いの頭が軽くぶつかるという、会場を和ませるちょっとしたハプニングも。そしてラストは「Freedom」。甘く力強いメロディに乗って響くタイトルは、きっと多くの観客の胸に刻まれたことだろう。

◆ ◆ ◆

転換を終え、「Intro: Walking On Fire」が鳴る。松尾と亀本をサポートするメンバーは、栗原大(B)、中込陽大(Key)のお馴染みのメンバーと、お久しぶりの大井一彌(Dr)。1曲目は「カメラ アイロニー」、そこから「Fighter」、「怒りをくれよ」のファストなバンガー3連発。続くMCで亀本が「LOVE PSYCHEDELICOは好きだけど、GLIM SPANKYは好きじゃない人いる？」と冗談交じりで言っていたが、即効性に軸足を置いたストロングスタイルのスタートは、ワンマンと比べると短尺でGLIM SPANKYを知らない観客もいるかもしれない対バンツアーならではと言えるだろう。

「10年くらい前にLOVE PSYCHEDELICOとイベントで一緒になったときに、NAOKIさんがGLIM SPANKYの楽屋に顔を出してくれて、“LOVE PSYCHEDELICOのバンド名にはサイケデリックという言葉が入っているけど、君たちはLOVE PSYCHEDELICOよりもサイケデリックな音楽やってるね”と言って帰っていったのを覚えていて、そこから仲良くさせてもらってます」──松尾レミ

と、松尾が両バンドの出会いについて話し、ソフトなサイケデリックバラード「美しい棘」へ。そこからフォーキーなテイスト繋がりで「風にキスをして」が続く流れは、東京のライブハウスにのどかな田園風景が見えるよう。パワフルなロックだけでなく、音から見える景色に浸れるサウンドスケープのバリエーションも、GLIM SPANKYの音楽／ライブパフォーマンスの大きな魅力だ。

「今回の対バンツアーでは、日替わりで1曲、松尾さんは対バン相手にあわせてチョイスするコーナーがありまして」と亀本が話し、「そうです。去年はLOVE PSYCHEDELICOのツアーでゲストボーカルとして歌わせてもらって、そのときにやったカバー曲をやります」と松尾が続ける。「黎明期のロックを採り入れてるバンドって意外に少ない。特に日本のバンドは」と亀本。「今日来てる人たちは、そういうの採り入れてるバンドばっか聴いてる人たちだからね（笑）」と冗談交じりに松尾が言うと場内にも笑いが。

そして始まったのはジャニス・ジョップリンのカバー「Move Over」。『SUZUKI ワゴンRスティングレー』のCMで松尾が同曲を歌い話題になったことでのちにシングルリリースされたGLIM SPANKYが世に知られるきっかけとなった曲の一つだが、ライブで披露されることはレア。松尾の眼光の鋭さが伝わってくるようなボーカルに多くの観客が釘付けに。そして大合唱アンセム「衝動」で場内に突き上がる無数の拳。ふたたびスピードのギアを上げて「ワイルド・サイドを行け」を演奏してボルテージの上昇はピークに達する。

「そして、これが新年初めてのライブ。あけましておめでとうございます。次で最後の曲ですが、ここでお知らせがあります」と松尾。亀本が「我々、GLIM SPANKY、2026年一発目、お知らせがあります！」と盛り上げ、「GLIM SPANKY、3月25日にアルバムの発売が決定しました」と松尾が続ける。タイトルは‟ふ化をする“、“花が開く”といった意味を持つフランス語で『Éclore』(読み：エクロール)。松尾が昨年体調を崩し、ライブもキャンセルせざるを得なくなった療養中、回復への不安と進化への渇望のなかでほとんどの歌詞を書いたことが、きっかけで決めたタイトルだそう。

‟新しい自分になる“、“殻を破る”といったテーマのもと、さまざまな話の入った短編小説集のようになっていて、アルバムの曲のどれかが、誰かのシチュエーションにはまる主題歌になってほしいという想いを込めたと話す。そして、そんなアルバムを引っ提げたツアーの開催も発表。ライブでの大定番曲「大人になったら」を演奏するGLIM SPANKYの王道を貫く展開で本編を締めた。

アンコールは2曲。亀本のスキルと色気が爆発するギターソロから「愚か者たち」、ラストはLOVE PSYCHEDELICOの二人を呼び込み「愛が満ちるまで feat. LOVE PSYCHEDELICO」を共演。4人とサポートメンバーがステージをあとにしても、しばらくハッピーな空気に包まれたフロアが印象的だった。

松尾は今回の対バンツアーを指して“パーティー”という言葉を使っていた。パーティーには仲間という意味もある。また、松尾は‟チーム“、“一緒に”といった言葉もよく使う。演者、観客、スタッフ、世代、価値観。音楽には、ロックには、人と人とのあらゆる境界線を溶かし、全員が主役になれる世界を作ることのできる魅力がある。そんな可能性を示した今回のツアーは、きっとこの先のGLIM SPANKYのアップデートに大きく寄与することだろう。

◆ ◆ ◆

なお、新たなフェーズへと踏み出したGLIM SPANKYは3月25日、最新オリジナルアルバム『Éclore』(読み：エクロール)をリリースする。オリジナルアルバムとしては『The Goldmine』以来、2年4ヶ月ぶりとなるものだ。

『Éclore』には全10曲中8曲の新曲が収録される。全曲の作詞・作曲・編曲のすべてをGLIM SPANKYが担い、彼らならではの純度100％なロックと向き合い、音楽を通じて伝えるメッセージを探求した作品の完成だ。収録曲は、2025年にデジタルリリースされた『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲「衝動」、TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」を含む全10曲。初回限定盤Blu-rayには、全国7都市ワンマンツアー＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞から、2025年6月27日大阪府・味園ユニバース閉店前ラストとなったワンマンライブ映像を全曲収録する。

なお、アルバム『Éclore』リリースを記念して、全国ワンマンツアー＜Éclore Tour 2026＞を開催することが決定した。6月から8月にかけて全国16都市をまわる同ツアーは、6月14日の横浜ベイホールを皮切りに、8月27日の東京・LINE CUBE SHIBUYAにてファイナルを迎える予定だ。また、アルバムCD封入特典も決定。CD購入者を対象に＜Éclore Tour 2026＞会場で実施されるスペシャル応募企画が用意されている。

取材・文◎TAISHI IWAMI

撮影◎上村窓／タカギユウスケ(OKAMOTO’S)

■＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞2026年1月17日(土)＠東京・Zepp DiverCity TOKYO

【GLIM SPANKY】

01.カメラ アイロニー

02.Fighter

03.怒りをくれよ

04.美しい棘

05.風にキスをして

06.MOVE OVER

07.衝動

08.ワイルド・サイドを行け

09.大人になったら

encore

en1. 愚か者たち

en2. 愛が満ちるまで

https://glimspanky.lnk.to/agbt2526_setlistPR

■アルバム『Éclore』(読み：エクロール)

2026年3月25日(水)発売

予約リンク：https://glimspanky.lnk.to/eclorePR



【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69382 8,250円(税込)

・CD収録内容：全10曲

・Blu-ray収録内容：2025年6月27日＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞味園ユニバース閉店前ラストワンマンライブ映像全曲収録

・デジパック仕様

・ブックレット32P

【通常盤(CD)】

TYCT-60261 3,630円(税込)

・CD収録内容：全10曲

・ブックレット24P ▼CD収録内容 ※CD収録内容は全形態共通

・「衝動」

※『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲

・「カメラ アイロニー」

※TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌

含む全10曲収録 ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤

＜All the Greatest Dudes Tour 2025＞6年27日 大阪・味園ユニバース

・衝動

・TV Show

・不幸アレ

・BIZARRE CARNIVAL

・The Flowers

・THE WALL

・愛が満ちるまで

・吹き抜く風のように

・怒りをくれよ

・ラストシーン

・HEY MY GIRL FRIEND!!

・話をしよう

・闇に目を凝らせば

・ストーリーの先に

・Hallucination

・The Goldmine

・Fighter

・赤い轍

・Circle Of Time

encore

・大人になったら

・リアル鬼ごっこ 【購入者特典】

●全形態共通CD封入特典

『Éclore』初回限定盤と通常盤(初回プレス分のみ)にスペシャル企画の応募抽選用シリアルナンバーを封入

●スペシャル企画

＜Éclore Tour 2026＞会場での企画をご用意しております。詳細は後日ご案内いたします。

●＜Éclore Tour 2026＞チケットCD先行予約(抽選)

CD封入先行受付サイトはCDに封入のチラシでご確認ください。

抽選受付期間：3/25(水)12:00〜4/15(水)23:59

当落確認期間：4/18(土)15:00〜4/21(火)23:00

●店舗別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：缶バッジ

・TOWER RECORDS：キーホルダー

・Amazon.co.jp：アクリルコースター

・楽天ブックス：スマホサイズステッカー

・その他一般店：ポストカード

※各特典のデザインは後日ご案内いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※CDいずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。

■全国ツアー＜Éclore Tour 2026＞

6月14日(日) 横浜ベイホール

6月19日(金) 神戸チキンジョージ

6月21日(日) 岡山YEBISU YA PRO

7月03日(金) 札幌PENNY LANE24

7月05日(日) 仙台GIGS

7月10日(金) 福岡DRUM LOGOS

7月11日(土) 熊本B.9 V1

7月18日(土) 郡山HIP SHOT JAPAN

7月20日(月/祝) 長野市芸術館 メインホール

7月31日(金) 新潟LOTS

8月02日(日) 金沢EIGHT HALL

8月09日(日) 広島CLUB QUATTRO

8月11日(火/祝) 高松DIME

8月14日(金) 名古屋市公会堂 大ホール

8月20日(木) NHK大阪ホール

8月27日(木) LINE CUBE SHIBUYA

詳細：https://www.glimspanky.com/