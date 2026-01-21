西山茉希、ミネストローネ・ガレットなど彩り豊かな工夫満載手料理に反響「美味しそう」「見てるだけで元気が出る」
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルの西山茉希が1月21日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手作り料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「見てるだけで元気が出る」鶏胸肉バターソテーなど手料理ズラリな食卓
西山は「野菜とスパム使い切りミネストローネ」「鶏胸肉のシンプルバターソテー」「なめことブロッコリーのクリームスパ」「じゃがいもとチーズのガレット」など、栄養バランスに配慮した4品を並べて紹介。「トマトジュースでリコピンを」「タンパク質でパワーチャージ」「白だしと生クリームで和風に」「美味しいカルシウム」と、それぞれの料理に込めた工夫をつづっている。
さらに株つきなめこのアレンジや、残り物のサーモンサラダを使った巻物も紹介し、「食材もお料理も綺麗に吸収すると幸せ増し増し」と料理への思いを記している。
この投稿には「彩りが美しい」「美味しそう」「栄養バランスが完璧」「真似したくなる献立」「食材を無駄にしない姿勢に尊敬」「見てるだけで元気が出る」といった反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
西山茉希、洋風献立披露
西山茉希の投稿に反響
