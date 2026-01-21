1児の母・長谷川理恵、成長期息子への弁当公開に共感の声「茶色になっちゃうの分かる」「どれだけ食べても足りないよね」
【モデルプレス＝2026/01/21】モデルの長谷川理恵が1月21日、自身のInstagramを更新。成長期の息子に作った弁当を公開し、話題となっている。
【写真】52歳ママモデル「男メシを意識」そぼろご飯・焼豚など詰まった息子弁当
長谷川は「ついに今までの量だと足りない〜と言ってきた きたな、きたな成長期！！」とつづり、写真を投稿。「今朝は男メシを意識したら茶色が多くなってしまった」と続け、そぼろご飯（にんにく生姜入り）、ピーマン甘辛味噌炒め、焼豚、ひじき煮、イチゴなどのフルーツと、肉を多く使ったボリュームたっぷりの弁当を披露した。
この投稿にファンからは「すごく美味しそう」「どれだけ食べても足りないよね」「ボリュームも栄養もバッチリ」「茶色弁当最高！」「茶色になっちゃうの分かる」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
