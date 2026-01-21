田中麗奈、森崎ウィンら共演 一攫千“金”クライム・コメディー映画『黄金泥棒』新場面写真19点解禁
田中麗奈が主演し、森崎ウィンが共演する映画『黄金泥棒』より、新規場面写真19点が一挙解禁された。
【写真】田中麗奈、森崎ウィンら個性豊かなキャラが勢ぞろい！『黄金泥棒』新場面写真ギャラリー
本作は、人生に退屈していた主婦が“金（きん）”に魅せられ、“100億円の秀吉の金（きん）茶わん”を盗み出すクライム・コメディー。監督・脚本は萱野孝幸。実話から着想を得て執筆された完全オリジナル作品だ。
平凡で味気ない日常に行き詰まりを感じていた専業主婦の美香子が、立ち寄った百貨店でつい“金（きん）のおりん”を盗んでしまう所から物語が動き出す。普通であることが幸せ−と言い聞かされ育った美香子は、どんなに退屈な日々にも自分に無関心な家族にもやりすごしていた。だが、“金”に魅了され世界は一変、「私にしかできないことをする」という幼き日の夢が蘇り、“100億円の秀吉の金茶碗”を盗む計画を企てることに。自分らしい幸せを求めて、人生の大博打に打って出た主人公の滑稽ながらも愛らしい姿が熱い感動を呼び起こす。
主演を務めるのは、田中麗奈。人生を輝かせるために疾風怒濤のごとく駆け抜ける藤根美香子を演じ、卓越した演技力で今までにない最高にチャーミングなキャラクターを披露する。
共演はハリウッドデビューも果たし映画にミュージカルにと活躍の場を広げる森崎ウィン。満たされない美香子の心に闘志を燃え上がらせるクセの強い金城光輝を演じ、互いを騙し合う駆け引きで物語を牽引する役どころだ。実力派同士の軽妙な掛け合いが、一か八かの無謀な計画をよりスリリングに仕上げる。
さらに、劇中ではゴールドカンパニー株式会社SGCの協力のもと総額数百億円にものぼる本物の金工芸品の数々が登場。煌びやかな世界を全編にフィーチャーしながらも、クラシカルな香りを漂わせた映像世界を創出した。
このたび、解禁となる新規場面写真には、田中麗奈演じる、“金”に魅せられ、一世一代の大博打に出る美香子が黒いフード付きのケープをかぶり、大胆にも窓から脱出する姿を捉えたカットも。そして、森崎ウィン演じる金城光輝が黒スーツに赤シャツ姿という何やら怪しい姿に身を包んだ姿も映し出されている。
自らの野望のためには、言葉巧みに相手の心を鷲掴みにする野心家・金城、満たされない美香子の心に闘志の火をつけた男、このふたりの駆け引き、騙し合い？も見どころだ。
さらに、美香子の夫で不倫がバレて金茶碗を盗む共犯者となる・藤根路範（阿諏訪泰義）、SGC社員・金城の部下で泥棒計画に巻き込まれていく土岡瞳（石川恋）などの場面写真も解禁。
そのほか大富豪の日吉安大（岩谷健司）とその愛人・月浦ルナ（中村祐美子）やSGCの社長（勝野洋）、路範の母・藤根有恵（宮崎美子）などを捉えたカットも到着。個性派なキャラクター達が勢ぞろいする本作。何が起こるか予測不可能な展開に期待が高まる。
映画『黄金泥棒』は、4月3日より全国公開。
