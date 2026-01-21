¥ß¥¹¥É¡ßGODIVA¡¢55¼þÇ¯µÇ°¥É¡¼¥Ê¥Ä¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×ÅÐ¾ì ¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/21¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤ÎMister Donut¡ßGODIVA¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä55¼þÇ¯µÇ°¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóÃíÊ¸¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Í½Ìó³«»Ï¤Ï1·î22Æü¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Ï2·î4Æü¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥È¥ê¥ª¥Ï¡¼¥È ¥·¥ç¥³¥é¡õ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ï¡¢1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å¾å¤²¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡¢º£¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê1ÉÊ¡£¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿3¼ï¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡È´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤¤Æü¡É¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¹Ê¤ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç»Å¾å¤²¤¿3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¥í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¦2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ªÅÏ¤·Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»Í½Äê¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼Í½ÌóÃíÊ¸´ü´Ö¤Ï1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¨¼õ¤±¼è¤êÅöÆü¤ÎÃíÊ¸¤ÏÉÔ²Ä¡£¼õ¼èÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê1Æü¤´¤È¤ÎÍ½Ìó¿ôÎÌ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¥ß¥¹¥É¥Í¥Ã¥È¥ª¡¼¥À¡¼¼Â»ÜÅ¹¡Ê°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×½ü¤¯¡Ë
