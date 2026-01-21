氷川きよし、「THE FIRST TAKE」バージョンの「きよしのズンドコ節」＆「白睡蓮」本日配信リリース
氷川きよしが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンス音源「きよしのズンドコ節」と「白睡蓮」を本日配信リリースした。
いずれも一発撮りならではの緊張感と臨場感の中で収録され、氷川きよしの確かな歌唱力と表現力がダイレクトに伝わる内容になっているという。力強くエネルギッシュな歌声が印象的な「きよしのズンドコ節」と、静けさの中に深い余韻を残す「白睡蓮」。対照的な2曲を通して、ジャンルを越えて進化を続ける氷川きよしの“今”を感じることができるとのことだ。
◾️リリース情報
◆シングル「きよしのズンドコ節- From THE FIRST TAKE」
2026年1月21日（水）リリース
配信：https://KiyoshiHikawa.lnk.to/zundoko_tft
◆シングル「白睡蓮 - From THE FIRST TAKE」
2026年1月21日（水）リリース
配信：https://KiyoshiHikawa.lnk.to/shirosuiren_tft
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ
◾️シングル「ほど酔い酒」
2026年1月28日（水）発売
COCA-18317 ￥1,500（税込）
▼収録内容
M1.ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）
M2.玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）
M3.愛燦燦 (作詩・作曲：小椋 佳 編曲：石倉重信)
他、各カラオケを収録
※収録内容が変更になる場合がございます。
◆『氷川きよし特別公演』 明治座、御園座、新歌舞伎座、博多座、劇場限定盤
CEG₋118 ￥1,500（税込）
※各劇場公演中にご購入いただけます。
▼収録内容
M1.ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）
M2.玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）
M3.人あるがまま （原案：堤 泰之 作詩：岸 快生 作曲：水森英夫 編曲：石倉重信）
他、各カラオケを収録
※収録内容が変更になる場合がございます。
◾️アルバム『氷川きよし 劇場主題歌集』
2026年1月28日（水）
COCP-42629 \3,300(税込）
▼収録内容
きよしの森の石松
きよしの一心太助
きよしの銭形平次
浜町傾げ傘
きよしの大江戸千両纏
きよしのねずみ小僧
恋之介旅日記
革命前夜
恋、燃ゆる。
※収録内容が変更になる場合がございます。
◾️氷川きよし 特別公演
2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！
◆東京都 明治座
2026年1月31日（土）〜2月18日（水）
◆愛知県 御園座
2026年3月6日（金）〜18日（水）
◆大阪府 新歌舞伎座
2026年4月10日（金）〜19日（日）
◆福岡県 博多座
2026年4月25日（土）〜30日（木）
https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026
