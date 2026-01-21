◾️シングル「ほど酔い酒」

劇場限定盤

2026年1月28日（水）発売

COCA-18317 ￥1,500（税込）

▼収録内容

M1.ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）

M2.玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）

M3.愛燦燦 (作詩・作曲：小椋 佳 編曲：石倉重信)

他、各カラオケを収録

※収録内容が変更になる場合がございます。

◆『氷川きよし特別公演』 明治座、御園座、新歌舞伎座、博多座、劇場限定盤

CEG₋118 ￥1,500（税込）

※各劇場公演中にご購入いただけます。

▼収録内容

M1.ほど酔い酒 （作詩：岸 快生／作曲：水森英夫／編曲：石倉重信）

M2.玄海魂 （作詩・作曲：氷川きよし 補作曲：水森英夫 編曲：伊戸のりお）

M3.人あるがまま （原案：堤 泰之 作詩：岸 快生 作曲：水森英夫 編曲：石倉重信）

他、各カラオケを収録

※収録内容が変更になる場合がございます。