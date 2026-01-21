Reol、アルバム『美辞学』本日リリース。収録曲より「DEAD CENTER feat. LiSA」MV公開＆LiSAとインスタライブ開催決定も
Reolが、アルバム『美辞学』を本日リリースした。あわせて、収録曲より「DEAD CENTER feat. LiSA」のMVを本日21時に公開することを発表した。
「DEAD CENTER」は、長きにわたり親交があり、Reolが絶大なリスペクトを寄せるLiSAをフィーチャリングアーティストに迎えており、作詞と作曲をReolが、共同作曲と編曲でGigaが参加している。
MVでは、ホームパーティーを楽しむReolとLiSAの姿が描かれているほか、二人の過去の出演MVを彷彿とさせるオマージュが各所に散りばめられているという。MVの監督は大久保拓朗が務めた。なおMVの公開後、21時10分よりReolとLiSAアカウントによるインスタライブも実施予定で、二人が出演予定だ。
Reolの2年3カ月ぶりとなるフルアルバム『美辞学』は本日リリース。今作は、スマホゲーム『地獄楽 パラダイスバトル』の主題歌「うつくしじごく」を含む新曲に加え、マクドナルド USA『WcDonald’s』オフィシャルトラック「感情御中」、全世界で圧倒的なプレイ人口を誇るスペースファンタジーRPGゲーム『崩壊：スターレイル』の登場キャラクター・乱破のインスパイアソング「SHINOBI」、TVアニメ『青の祓魔師 雪ノ果篇』オープニングテーマ「RE RESCUE」が収録され、コラボレーションした作家陣にはShin Sakiura、ぬゆり、Giga、椎乃味醂、ツミキ、堀江晶太など強力なクリエイターらが名を連ねている。Reol自らがディレクションし出演しているアルバムのクロスフェード映像も現在公開中。
なお、アルバムの初回限定盤には2025年2月に行われた東名阪ツアー＜カルチュア・カリキュラム＞最終公演の映像を収めたBlu-rayまたはDVDが付属する。タワーレコード渋谷とHMV渋谷では発売を記念して本公演の衣装展を現在開催中だ。
またReolは、アルバムを引っ提げた全国ツアー＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞の開催も決定している。
◾️アルバム『美辞学』
2026年1⽉21⽇（⽔）発売
購入：https://Reol.lnk.to/Rhetorica_CD
▼Spotify事前登録キャンペーン
https://reol.jp/news/detail/482
▼特設サイト
https://reol.jp/feature/bijigaku#ancAlbum
▼形態
【完全限定⽣産（CD+ GOODS）】￥12,100（税込）※ファンクラブ会員限定盤
【初回限定盤A（CD+Blu-ray】￥7,700（税込）
【初回限定盤B（CD+DVD】 ￥6,930（税込）
【通常盤（CD）】￥3,630（税込）
▼収録内容
・CD
⼀、うつくしじごく
⼆、おとめの肖像
三、感情御中
四、DEAD CENTER feat. ????
五、ディア
六、ULTRA C feat. nqrse
七、SHINOBI
⼋、⼆等星
九、-閑話-
十、RE RESCUE
終、美辞⽬録
・Blu-ray, DVD
Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム at Zepp DiverCity(TOKYO)
・GOODS（初回限定盤のみ）
オリジナルステッカー3種
・GOODS（完全限定⽣産盤のみ）
オリジナルジャージ ※L Size Only
・全形態共通特典
特典としてアルバム全形態にシリアル封⼊(⽤途に関しては後⽇詳細発表)
▼店舗別予約特典
楽天ブックス: オリジナルアクリルキーホルダー
セブンネットショッピング: ⼿ぬぐい
Amazon.co.jp: メガジャケ
Reol応援店：オリジナルステッカー
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での特典配布はございません。
※Reol応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、その他⼀部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典⾮対象商品ペー ジ”がございます。 ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
◾️＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞
2026年
3月14日（土）栃⽊・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
3月20日（金）徳島・club GRINDHOUSE
3月22日（日）⼭⼝・周南RISING HALL
3月28日（土）神⼾・Harbor Studio
4月4日（土）三重・松阪M’AXA
4月11日（土）⻘森・Quarter
4月18日（土）⻑崎・DRUM Be-7
4月19日（日）熊本B.9 V1
4月29日（水）沖縄・桜坂セントラル
5月9日（土）旭川・CASINO DRIVE
5月10日（日）札幌・PENNY LANE 24
5月16日（土）横浜・YOKOHAMA BayHall
5月23日（土）⻑野・NAGANO CLUB JUNK BOX
5月24日（日）新潟・新潟LOTS 5/30 (sat) 京都・KYOTO FANJ
5月31日（日）岐⾩・Club-G
6月12日（金）宮城・トークネットホール仙台
6月19日（金）⼤阪・オリックス劇場
6月27日（土）福岡・福岡国際会議場メインホール
7月4日（土）愛知・岡⾕鋼機名古屋公会堂
7月10日（金）東京・LINE CUBE SHIBUYA
特設サイト： https://reol.jp/feature/bijigaku
