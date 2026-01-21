テレビ番組で結婚を電撃発表したタレントが、幸せいっぱいのドレス姿を見せた。

２１日までにインスタグラムで「カラードレスのオレンジ」と写真を公開したのは、フリーアナウンサー・加藤綾子のモノマネで知られる、お笑いタレントの餅田コシヒカリ。１３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演し、一般男性と結婚したことを告白した。

ドレスは「ウエストにブラウンのリボンがアクセントになっていて、表面のラメは光が当たるとキラキラ光って美しかったです チュールとベースの色が違くて奥行きがあるのも、かわいらし」とお気に入りポイントを記し、「＃小さな結婚式」とハッシュタグ。

フォロワーは「本当に可愛すぎます」「お姫様みたい」「旦那さん こんなかわいいモッチーゲット出来て幸せ者だね」「オレンジのドレスも似合ってます」と祝福した。

餅田はモノマネ芸人として活躍する一方で小野島徹と「駆け抜けて軽トラ」を結成するも、２５年に解散。フジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」の「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」での部活ネタや加藤アナらのモノマネで人気者となった。インスタグラムのプロフィル欄で「１５２ｃｍ／１００ｋｇ」とサイズを公表している。

１３日の番組では「４年半付き合ってる彼がいるんですけど、今日、初めてお伝えするんですけど、結婚しました」といきなり発表。「入籍は去年？」と聞かれると「２年前なんです、実は」と明かした。