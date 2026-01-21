¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¿·¶Ê¡Ö°¤¤¿Í¡×ÇÛ¿®¡õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«¡£ÉðÆ»´Û¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥ÈÈ¯É½¤â
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬¡¢2·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ø¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¤Î¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö°¤¤¿Í¡×¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö°¤¤¿Í¡×¤Ï¡¢2·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤«¤ä¤æ¡¼¡ÊVo, G¡Ë¤¬¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤Î¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡£ËÜºî¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë½÷À¤ÎËÜ²»¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¡¢´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ä³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤òÀ¸¡¹¤·¤¯ÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢±óÆ£¸¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£Á´ÊÔ¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤òÃúÇ«¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¸÷¤È¿§ºÌ¤ÎÃæ¤ËÞú¤à¸ÉÆÈ´¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦±àô¥¤¬ÆâÌÌ¤ÎÍÉ¤ì¤òÉ½¾ð¤ä½êºî¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë±éµ»¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢iTunes Store¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤«¤ä¤æ¡¼¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Îø°¦¤äÆü¾ï¤Î¿´¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÉÁ¤¤¤¿¼«½öÅªºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö°¤¤¿Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤ë¤Ã¤»¤§½÷¡×¡Ö´ØÇòÀë¸À¡×¤Ê¤ÉÁ´8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
◾️¡Ö°¤¤¿Í¡×
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://jvcmusic.lnk.to/ys_waruihito
◾️3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://www.yangskinny.com/discography/detail/6102/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× [CD+DVD] VIZL-2497¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD] VICL-66117 ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD + DVD + GOODS] ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jvcmusic.lnk.to/ys_3rdAL_CD_ALL
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤·¤¿VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÏVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½Ìó¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
1.stay with me
2.¤ë¤Ã¤»¤§½÷
3ËÜ²»
4°¤¤¿Í
5.»°ÃãÊª¸ì
6.¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
7.´ØÇòÀë¸À
8.¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µö¤·¤Æ
[½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼ vol.6 Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2025.07.18¡×
¡ÊÌó104Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à
¡ØÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¡Ê73Ê¬¼ýÏ¿¡Ë
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡
¡¦³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¡Ê4¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ¡§
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE / HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYAÁ´¹ñ³ÆÅ¹/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° / ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ / VICTOR ONLINE STORE
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¢
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
Amazon.co.jp
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â]
¡¦¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼²ñ°÷¸ÂÄê Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥È¡¡39,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇÁ°ÎóËç¿ô¸ÂÄê
<Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ>
¢¨¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°Îó³ÎÊÝ
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã
¢¨Âç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ôÇÛÉÛ(ÆÃÀ½VIP PASS¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼)
¢¨ÊªÈÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ
¡¦ÄÌ¾ïÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡6,969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢§¾ÜºÙ
https://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok