高橋文哉「僕が3位です」齋藤飛鳥に自分の“名字の順位”アピール

俳優の高橋文哉（24歳）が、1月20日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。齋藤飛鳥に自分の“名字の順位”をアピールした。



映画「クスノキの番人」で高橋文哉と共演している齋藤飛鳥と宮世琉弥が、番組のゲストとして登場。高橋と宮世は以前から共演も多く、宮世が高橋の家に遊びに行って料理を教わるなど仲が良いが、齋藤とは初対面だったので、映画のスタッフが話のネタになるように共通点を探してくれたという。



高橋によると「齋藤と高橋はよくある苗字だ、っていうのだけだったんですけど。苦肉の策です」と話し、齋藤に「自分の名字の順位、全国ランキング何位か知ってます？ 254位です。難しくない方の斎藤さんは41位らしいです。で、僕が3位です」とアピール。ちなみに“宮世”は「測定不能。いなすぎて」と語った。