世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）が２０日（日本時間２１日）、２０２５年の年間各賞を発表。男子最優秀選手賞に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が選出された。２３年以来２年ぶり３度目の受賞となる。

同賞の候補者には井上のほか、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝、３階級での４団体統一を達成し昨年１２月に現役引退を表明したテレンス・クロフォード（３８）＝米国＝ら６選手がノミネートされていた。

ＷＢＣは公式サイトで、井上の選出理由について「日本の『モンスター』は２０２５年、歴史的で精力的な活躍を見せた。不動の地位を維持しただけでなく、年間４回もリングに上がった。彼のような実力を持つ現代のチャンピオンとしては、驚異的な頻度だ。彼の絶対的な支配力とスキルは、パウンド・フォー・パウンドランキングの頂点を揺るぎないものにしている」と説明した。

井上は２０２５年、１月に金芸俊（韓国、４回ＫＯ勝ち）、５月にラモン・カルデナス（米国、８回ＴＫＯ勝ち）、９月にムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン、１２回判定勝ち）、１２月にアラン・ピカソ（メキシコ、１２回判定勝ち）と年間４試合すべて勝利。４団体統一王座の年間４度防衛は史上初。全団体統一王座の年間４度防衛は、２団体時代の７６年ムハマド・アリ（米国）以来の偉業となった。カルデナス戦で世界戦通算２３ＫＯ勝利の単独史上最多記録を樹立し、ピカソ戦で単独史上最多の世界戦２７連勝とした。

また最優秀トレーナー賞には、井上尚弥とＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝兄弟の父・井上真吾トレーナー（５４）が選出（フレディ・フンドラ氏と２人が受賞）された。真吾トレーナーは２３年に続き２度目の受賞となった。

各賞の受賞者は以下の通り。

▽最優秀選手賞

井上尚弥（大橋）

▽最高試合賞

クリスチャン・エンビリ（フランス）―レスター・マルティネス（グアテマラ）

▽最高ドラマチック試合賞

イサック“ピットブル”クルス（メキシコ）―アンヘル・フィエロ（メキシコ）

▽最高ＫＯ賞

オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）―ダニエル・デュボア（英国）

▽最高パフォーマンス賞

デビッド・ベナビデス（米国）―デビッド・モレル（キューバ）

▽女子最優秀選手賞

ガブリエラ・フンドラ（米国）

▽女子最高試合賞

ケイ・スコット（オーストラリア）―オリビア・カリー（米国）第２戦

▽女子最高ドラマチック試合賞

ヨカスタ・バレ（コスタリカ）―ヤディラ・ブスティジョス（米国）

▽女子最高ＫＯ賞

エミリー・ソンビコ（フランス）―ディー・アレン（英国）

▽女子最高パフォーマンス賞

ガブリエラ・フンドラ（米国）―マリリン・バディージョ（メキシコ）

▽最優秀Ｒｅｖｅｌａｔｉｏｎ（新発見）賞

ティアラ・ブラウン（米国）

▽最優秀カムバック賞

マニー・パッキャオ（フィリピン）

▽最優秀イベント賞

ＷＢＣボクシング・グランプリ

▽最優秀トレーナー賞

井上真吾（大橋）、フレディ・フンドラ（米国）