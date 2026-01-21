塩貝健人がヴォルフスブルクへ移籍

ドイツ1部ヴォルフスブルクは1月20日、オランダ1部NECナイメヘンのFW塩貝健人を完全移籍で獲得したことを発表した。

NECで公式戦14試合9ゴールを挙げたストライカーは、一部では契約解除金の900万ユーロ（16億7000万円）での移籍になったと伝えられている。

國學院久我山高から慶應義塾大学に進み、2024年1月には横浜F・マリノスへの加入が内定。そして同年4月に特別指定選手としてJリーグデビューを果たした。さらに8月には慶大ソッカー部を退部して、オランダのNECへ加入していた。オランダで1年目から活躍した塩貝は、2シーズン目の今季は途中出場が多かったなかでもゴールを量産し、ドイツへのステップアップ移籍を実現した。

激動の2年間を過ごしている塩貝は、新天地のヴォルフスブルクでは背番号「7」を付けることが発表された。ファンからは「7は期待されてるなー」「イメージ通りにキャリアを歩んでて本当にすごい」「塩貝くん超ステップアップ」「ブンデスでも活躍してW杯でみたい！楽しみ」「凄すぎるぜ！！ワールドカップ入れよ！」「背番号7でのブンデス挑戦楽しみだね！」「塩貝7番かっこよすぎる ヴォルフスでバリバリ活躍してくれよ〜応援してるぜ」と言ったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）