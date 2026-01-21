G−DRAGONが初の単独ファンミーティング「FAM＋ILY ： FAMILY ： FAM I LOVE YOU」を日本とタイにまで拡張し、「FAM」とのワールドワイドな共感を予告した。

G−DRAGONは20日、公式ファンコミュニティーと公式ファンSNSを通じて日本・タイでの追加開催を伝えた。G−DRAGONは2月6日から8日までソウルでファンミーティングを開いた後、2月13日から15日まで日本横浜のぴあアリーナMMで、2月21日と22日にはタイ・バンコクのBITECで現地ファンと会う。韓国、日本、タイと続くアジア3カ国での日程が公開され、ファンミーティングの規模もさらに拡大した。

追加開催を伝えながら公開されたカラーバージョンのポスターも視線を引いた。これに先立ち話題になった白黒のポスターとは違い、カラートーンで雰囲気を強調しながらも正面を見つめるG−DRAGONの深い視線はさらに鮮明になった。

今回の韓国ファンミーティングは「360度開放型舞台」の導入を予告し、関心が集中した。ファンとの対面、共感を最大化する構造であり、パフォーマンス中心の演出ではなく対話と現場の共感の密度を高める方向で設計された。