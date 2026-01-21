¡Ö¼ã¼ÔËüÇî¡×½ÂÃ«¤Ç2·î³«ºÅ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸¤·¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì
¡ÖËüÇî¥í¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÃÂÀ¸¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£
ËüÇî¤Ç³èÆ°¤·¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬ºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆ²ñ¤Î¾ì¤Ï2·î¤Ë½ÂÃ«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¼ã¼ÔËüÇî¡×¡£
º£²ó¼çºÅ¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë³èÆ°¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËüÇî¥í¥¹¡×¤«¤é¡ÖNEXTËüÇî¡×¤Ø¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTHE PASSIONÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÂÀÅÄÃÒÌé¤µ¤ó¡§
º£¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÌ¤Íè¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¡¢¼ã¼Ô¤Ë°ìÈÖ»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
2025Ç¯9·î¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¯¥é¥²´Û¡×¤Ç½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬º£²ó¤Î¡Ö¼ã¼ÔËüÇî¡×¤ËÅÐ¾ì¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤¹¤´¤í¤¯¡×¤ä¡¢³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ë¹¥É¾¤À¤Ã¤¿½Ëµ·ÂÞ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÆüËÜÅÁÅý¤Î¡Ö¿å°ú¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎËüÇî¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢Êç½¸¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£