¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ØÀõ¤Ï¤«¤Ê¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤¿¤Á¤Îº§³èÂçÀïÁè¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦21Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡Ê27¡Ë¤¬Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¶È¤ØÉüµ¢¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ÇÃËÀ¤ËÇ÷¤ë¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«
¡¡Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È¹Á¶è¤ÎÂçÅ·»È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µ¡¦Çä¤ì¤Ã»Ò¹Á¶è½÷»Ò¤Î¹áÀîºÚ¡¹¡£30ºÐ¤ò²á¤®¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ñ¤«¤é¤â·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¡¢¿ÍÀ¸³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÚ¡¹¤¬¡¢ÍýÁÛ¤Î·ëº§Áê¼ê¤òµá¤á¤Æº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤È¤¤¤¦Àï¾ì¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥Ú¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤ò¶»¤Ë¡¢Àõ¤Ï¤«¤µ¤ÈÀÚ¼Â¤µ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿º§³è¥Ð¥È¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¹áÀîºÚ¡¹¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¤ä¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÁÒ¤¬¡¢ËÜºî¤Çµ×¡¹¤Ë¼Çµï¤Î¾ì¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍßË¾¤ËÃé¼Â¤Ç¡¢¤É¤³¤«Áþ¤á¤Ê¤¤¡È³³¤Ã¤×¤Á¹Á¶è½÷»Ò¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ò¡¢¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ÇÂÎ¸½¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹É½¸½ÎÏ¤Ç¡¢É¬»à¤Ë¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ëºÚ¡¹¤ÎÀõ¤Ï¤«¤µ¤È¶¯¤«¤µ¤ËÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1ÏÃÌó3Ê¬¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ·Á¼°¤âËÜºî¤ÎÆÃÄ§¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤òÌ´¸«¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î»×ÏÇ¤äÎ¢ÀÚ¤ê¤¬¼¡¡¹¤È¸òºø¤·¡¢¾Ð¤¤¤ÈÆÇ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿º§³è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¸½Âå¤Îº§³è»Ô¾ì¤¬»ý¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÚ¡¹¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÃËÀ¡¦ÅìÆ²²íÌéÌò¤Ë¤Ï°¡è½¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë¡È²¦»ÒÍÍ¡ÉÅªÂ¸ºß¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ºÚ¡¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëº´Æ£²ÖÌò¤Ë¤ÏÄ¹Ã«Àî¤«¤¹¤ß¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÉñÂæ¤ä±ÇÁü¤ÇÇÝ¤Ã¤¿³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢ÊÊ¤Î¶¯¤¤º§³è½÷»Ò¤Î°ì¿Í¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Ï¡Ö¹áÀîºÚ¡¹¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢¾®ÁÒ¤æ¤¦¤«¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¤¹¤éÁ°¸þ¤¤Ë¿Ê¤à¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ´¤Æ¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àõ¤Ï¤«¤Ç¤â¡¢¶¯¤¯¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò±éµ»¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ä¶¦±é¼Ô¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¼«¿È¤â»£±Æ¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î3Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
