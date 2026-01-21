お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が20日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」にゲスト出演。MCの「千原兄弟」千原ジュニア（51）、お笑いタレント・ケンドーコバヤシ（53）からイジられる場面があった。

同番組に初出演した黒田に対し、ケンコバが「黒田さんは大阪で山ほど番組をやってますから」と触れると、黒田は「山ほどって」と謙そんしながらも「朝ドラのおかげ」と振り返った。

黒田は、女優の趣里がヒロインを務めた2023年後期のNHK連続テレビ小説「ブギウギ」に出演した。放送当時、周囲から聞いたウワサとしてケンコバは「言うてましたわ、“昔の黒田さんが戻って来た〜”っていうぐらい、調子に乗ってた」と笑わせた。

さらに「朝ドラに出て、共演女優を“下の名前呼び”して」とイジると、黒田は「趣里って、“趣里”以外何を呼ぶねん！」と“猛抗議”。ジュニアが「俺知らんねんけど、何役？」と聞くと、ケンコバは「詐欺師でしょ」と断定した。

これを受けて、黒田が「吉本の東京支社長」「ええ役やねん」と、あらすじと自身の役どころを説明したが、ジュニアは「国営放送はいつから前科があっても良くなったん？」とツッコミ。即座に黒田は「それや！」と腑に落ちたようで、「もう何か分かったもん、考えてるなって顔してた。途中の俺のあらすじ、もう上の空や。言おうとしてるやん」とまくし立てた。

そのためケンコバは「“にけつッ!!”はコンプラチェックがないんで大丈夫です」とニヤリ。黒田は「コンプラチェックの問題ちゃうねん、お前もボケようとすな！」「こっちがボケたらまたボケようとしてるやん、そんなんいらん！」と、2人を相手に“大立ち回り”する姿に、ジュニアは腹を抱えて爆笑。ケンコバは「黒田さん、そろそろ新幹線ですよね」と退場を促していた。